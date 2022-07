Attaque du Capitole: l'extrême droite a répondu à un «appel aux armes» de Donald Trump, selon la commission d'enquête

Lors de la septième journée de la commission d’enquête parlementaire sur l’assaut du Capitole, mardi 12 juillet, ses neuf membres – deux républicains et sept démocrates – ont tenté de prouver, vidéos et témoignages à l’appui, que le 6 janvier, les milices d’extrême droite ont répondu à un « appel aux armes » lancé par Donald Trump sur Twitter. Les audiences ont également montré combien les théories conspirationnistes ont pénétré jusqu’au sommet de la Maison Blanche sous Donald Trump.

Avec notre correspondant aux États-Unis, David Thomson

C’est une scène surréaliste racontée par d’anciens conseillers d’une Maison Blanche en plein chaos devant la commission « 6 janvier ». Ce 18 décembre 2020, quand ces officiels pénètrent dans le bureau ovale, ils découvrent le président des États-Unis en discussion avec trois personnalités conspirationnistes qui conseillent tout simplement à Donald Trump d’ordonner la saisie des machines de vote qui auraient été truquées par la Chine et le Venezuela.

Les officiels dénoncent une folie, le ton monte, une bagarre manque d’éclater en plein bureau ovale. « Ça criait tellement fort à un moment, c'était fou, rapporte-t-il. Ils disaient que les démocrates travaillaient avec Hugo Chavez, les Vénézuéliens, que sais-je encore. Et quand je leur rappelais que toutes leurs plaintes en justice à travers tout le pays avaient été rejetées, ils répondaient que les juges étaient corrompus. Quoi ? Tous les juges sont corrompus ? Même les juges que nous avons nommés nous-mêmes ? Pour moi, ce qu’ils proposaient était complètement dingue. »

« Grande manifestation le 6 janvier. Soyez là, ce sera fou »

C’est en sortant de cette réunion explosive, à 1h42 du matin le 19 décembre, que Donald Trump poste un tweet appelant ses partisans à se réunir à Washington. « Statistiquement impossible d’avoir perdu l’élection, écrit Trump. Grande manifestation le 6 janvier. Soyez là, ce sera fou. »

Un tweet qualifié d’« appel aux armes » par la commission d’enquête, immédiatement repris par les influenceurs et les milices d’extrême droite qui dès lors ont coordonné l’assaut du Capitole pour empêcher le transfert pacifique du pouvoir. Vidéos et montages à l'appui, la commission a détaillé comment animateurs radio, youtubeurs et personnalités conservatrices ont immédiatement relayé l'appel de Donald Trump. L'un d'entre eux évoque même la possibilité d'« attaquer » le Capitole. Le groupe d'élus a en effet détaillé comment ces groupes radicaux se sont coordonnés en amont du 6 janvier via des messageries chiffrées et des forums en ligne. Et échangé régulièrement avec un proche de Donald Trump, Roger Stone.

La commission du « 6 janvier » a enfin tenu à balayer la possibilité que Donald Trump ait pu être manipulé par qui que ce soit dans ses manœuvres pour renverser le résultat de l'élection de 2020. « Le président Trump est un homme de 76 ans, pas un enfant facile à impressionner », a assuré l'élue Liz Cheney, une des rares républicaines à avoir accepté de siéger dans cette commission. « Donald Trump ne peut pas se soustraire à ses responsabilités en étant délibérément aveugle », a-t-elle alerté, à l'heure où certains appellent à ce que l'ancien président inculpé pour ses manœuvres post-électorales.

