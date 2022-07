À la Une: les mesures sociales votées par le Parlement brésilien contestées

Publicité Lire la suite

La Chambre des députés a approuvé hier une série de mesures sociales proposées par le gouvernement de Jair Bolsonaro. Augmentation importante des aides aux familles les plus démunies, subventions aux chauffeurs de camion durement touchés par la hausse des prix du combustible. À 81 jours de l’élection présidentielle, ces mesures n’ont rien d’anodin. Mais d’après le journal O Estado, cette augmentation significative des dépenses de l’État en période électorale est contraire à la Constitution qui interdit au gouvernement d’accorder de nouveaux avantages avant les élections.

Selon Carta Capital, l’objectif de ces mesures est justement de relancer la campagne du président Jair Bolsonaro, à la traîne dans les sondages face à son rival de gauche, l’ancien président Lula. De son côté, le journal Folha de Sao Paulo doute de l’efficacité de ces subventions. Elles vont dans un premier temps surtout bénéficier à la classe moyenne et non pas aux familles les plus pauvres du pays. Mais ce sont justement ces dernières que Jair Bolsonaro tente de séduire. Il a besoin de leurs voix pour envisager un second mandat.

Mouvement social au Panama

Au Panama, des milliers de manifestants descendent dans la rue depuis le début de la semaine. Ils exigent du gouvernement des mesures contre l’inflation et la corruption. « Jours de rage : l’agitation sociale accapare le président Laurentino Cortizo », titre le journal panaméen La Prensa. « L’indignation, la fureur, le mécontentement, la lassitude et l’agitation ont gagné la rue », écrit le quotidien qui résume les différentes actions menées : « autoroutes interaméricaines fermées dans différentes parties du pays, rues et avenues fermées dans la capitale, manifestations massives et pneus brûlés ».

Le journal évoque un « chaos social » que les déclarations du président ne sauraient apaiser. « Il a promis, entre autres, une réduction de 10% de la masse salariale de l’État, un gel du prix de 10 produits qui, selon les Panaméens, n’ont aucune valeur nutritive, et il a prolongé la subvention sur le carburant pour ramener le prix du gallon à 3,95 dollars pendant trois mois pour les transports privés ». D’ailleurs, les manifestations sont suivies avec attention par les Nations unies. Selon le quotidien La Estrella, le bureau panaméen de l’ONU a demandé au gouvernement de garantir la sécurité et les droits humains des personnes qui descendent dans la rue.

Droit à l’avortement aux États-Unis : des villes progressistes entrent en résistance.

Après la révocation du droit constitutionnel à l’avortement par la Cour suprême, les défenseurs de l’IVG tentent de contourner les nouvelles restrictions imposées dans les États conservateurs. C’est un reportage à lire dans le Washington Post. Le journal prend l’exemple de la Nouvelle-Orléans, une ville gouvernée par les démocrates, qui a décidé d’entrer en résistance. La semaine dernière, le conseil municipal a adopté une loi qui ordonne aux forces de l’ordre de ne pas poursuivre les médecins ou les patients.

D’autres grandes villes dans le Sud et le Midwest vont suivre cet exemple, écrit le Washington Post. Le journal parle d’une certaine « confusion » qui règne autour de l’application de l’arrêt de la Cour suprême. Elle laisse la législation sur le droit à l’avortement aux mains des États et aussi des municipalités. Concernant la ville de la Nouvelle-Orléans, de toute façon, la priorité des habitants est la baisse de la criminalité, souligne le journal. Les autorités locales ont donc le soutien de la population lorsqu’elles utilisent les ressources de la police pour combattre le crime, plutôt que pour s’en prendre « aux corps des femmes », conclut le journal.

