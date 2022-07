À la Une : aux États-Unis, une gynécologue menacée de poursuites

Publicité Lire la suite

Aux États-Unis, l’avortement d’une fillette de 10 ans après un viol continue de faire les gros titres. Cette dernière a dû interrompre sa grossesse dans l’Indiana pour contourner les mesures restrictives dans son État, l’Ohio. Jeudi, le procureur général de l’Indiana a qualifié sur Fox News la gynécologue qui a aidé cette fillette à avorter de « militante se faisant passer pour un médecin ». Il annonce qu’une enquête sur elle et sur sa licence professionnelle est en cours, écrit The Hill, en laissant entendre qu’elle a peut-être « omis de signaler l’avortement et les abus sexuels » dont sa patiente avait été victime, comme le veut la loi de l’Indiana. Le journal Indianapolis Star réfute ces informations et indique avoir pu se procurer les formulaires transmis par la médecin aux ministères de la Santé de l’Indiana et des Services à l’enfance. L’avocat de la gynécologue fait savoir qu’elle envisage des poursuites contre ceux qui l’ont « salie ».

Cette affaire et d’autres concernant l’accès à l’IVG font la une de plusieurs autres journaux ce vendredi, du Chicago Tribune à Arizona Republic. Le Houston Chronicle, par exemple, raconte que le Texas attaque en justice la directive publiée lundi par l’administration Biden. Cette dernière rappelle aux médecins qu’ils sont protégés par la loi fédérale s’ils pratiquent un avortement dans le cadre d’une urgence pour la vie de la mère, même si les lois locales l’interdisent. Pour le procureur général républicain du Texas, Joe Biden bafoue l’arrêt de la Cour suprême du 24 juin qui rend aux États le droit de choisir. Selon Politico, d’autres États auraient l’intention de contester la directive en justice.

Le fils d’un ancien président assassiné au Honduras

Un quadruple meurtre à la sortie d’une discothèque fait la Une de la presse hondurienne ce vendredi. Les caméras de vidéo-surveillance, dont les vidéos ont été largement partagées sur les sites des principaux journaux, montrent que les quatre hommes ont été tués par balles dans un parking souterrain. Parmi eux : le fils de Porfirio Lobo, l’ancien président du Honduras, deux de ses amis (dont le neveu d’un général à la retraite), ainsi que leur chauffeur.

« 106 secondes », récapitule El Heraldo, « c’est le temps qu’a duré l’attaque menée par au moins six individus déguisés en policiers de la Force nationale antigang ». La Prensa parle d’un massacre. Les quatre hommes ont été forcés de sortir de leur voiture par ces individus munis d’armes de gros calibre, puis placés contre un mur avant d’être froidement exécutés. Cette affaire fait la Une en raison de l’identité des victimes. Mais comme le rappelle Confidencial, « la société hondurienne a connu, ces dernières années, une augmentation alarmante de la criminalité » : 361 morts violentes par mois en moyenne, soit douze victimes par jour ou une toutes les deux heures.

Haïti : la Chine demande au Conseil de sécurité de l’ONU d’agir

« La Chine en leader sur le dossier Haïti », titre Le Nouvelliste. « La Chine a demandé au Conseil de sécurité de l’ONU de décider d’un embargo sur les armes légères pour Haïti », mais aussi « de sanctions individuelles contre les chefs de gangs » et même de « l’envoi d’une force de police régionale dans ce pays gangrené par la violence ». « De telles mesures devront être prises dans le cadre des plans de renouvellement du Bureau intégré des Nations unies en Haïti (Binuh), dont le mandat arrive à terme » aujourd’hui, ajoute le quotidien haïtien. Ce Binuh a totalement échoué dans ses missions, selon les acteurs de la société civile interrogés par Le Nouvelliste ce vendredi.

Mexique : victoire judiciaire pour Monsanto

Le fabricant de semences génétiquement modifiées Monsanto a bien le droit d’importer du glyphosate et du maïs OGM au Mexique, peut-on lire en Une du site internet de La Jornada. Une victoire judiciaire de l’industriel contre le décret publié par le président Andrès Manuel Lopez Obrador en décembre 2020. Il interdisait le maïs génétiquement modifié et supprimait progressivement l’utilisation du glyphosate au Mexique, au plus tard en 2024. Ce texte manquait de fondement juridique, selon le tribunal du sixième district de Mexico. Le gouvernement fédéral a 10 jours pour faire appel.

Le Mexique, où se trouve actuellement Jean-Luc Mélenchon, dans le cadre d’une tournée en Amérique latine. Le leader de la France insoumise a accordé une interview au journal La Jornada, lors de laquelle il évoque notamment le changement climatique. L’ancien candidat à la présidentielle en France « a rendu visite au président mexicain au Palais national », nous informe Proceso, et a « tenu une conférence de presse, également au siège du gouvernement mexicain ». Il a affirmé que le président AMLO avait « un rôle de leader de la gauche latino-américaine, mais ne souhaitait pas assumer ce rôle ». Il a également assuré que l’Europe - notamment les socialistes européens – « avait beaucoup à apprendre de cette région du monde ».

Ivana, bien plus que l’ex de Trump

Pour finir, les journaux du continent américain évoquent la mort d’Ivana Trump, la première épouse de l’ancien président américain. « Elle était bien plus que l’ex-femme de Trump », titre le journal argentin Clarin, en manchette. Celle qui a fait la Une des tabloïds au moment de son divorce « est devenue une sorte d’héroïne pour les épouses éconduites ». Elle a aussi « utilisé ses compétences en matière de marketing de manière très efficace », rappelle le journal. « Elle a développé des lignes de vêtements, de bijoux et de produits de beauté (...), investi dans l’immobilier ». Bref, Ivana Trump était une femme d’affaires tout autant que son ex-mari.

