En Floride, Kamala Harris porte la voix de la Maison Blanche sur le droit à l'avortement

Kamala Harris durant son discours à Orlando, Floride, le 14 juillet 2022. © AP - John Raoux

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Trois semaines après l’annulation du droit à l’avortement par la Cour suprême aux États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris était en visite en Floride pour dénoncer « les extrémistes et les soi-disant leaders qui restreignent les droits au lieu de les étendre ». À l’approche des élections de mi-mandat en novembre, Kamala Harris s’impose de plus en plus comme la voix de la Maison Blanche sur la défense du droit à l’avortement.