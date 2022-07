Honduras: le meurtre du fils de l’ex-président Porfirio Lobo fait la Une de la presse

Au Honduras, c'est un quadruple meurtre à la sortie d'une discothèque qui fait la une de la presse. Parmi les victimes, il y a le fils de Porfirio Lobo, président du Honduras de 2010 à 2014. Une nouvelle illustration de la violence qui s'abat sur le pays.

La scène se déroule dans la nuit de mercredi à jeudi dans le parking souterrain d'une discothèque de la capitale, Tegucigalpa, et est intégralement filmée par les caméras de vidéosurveillance. On y aperçoit au moins six individus encagoulés portant l'uniforme de policiers de la Force nationale antigang, munis d'armes de gros calibre. Ils arrêtent un véhicule, tirent quatre hommes hors de la voiture, les alignent le long d'un mur, avant de les exécuter. En tout, note El Heraldo, l'attaque n'aura duré que 106 secondes.

La Prensa préfère parler de massacre. Parmi les victimes, il y a le fils de Porfirio Lobo, l'ancien président du Honduras, mais aussi son chauffeur et deux de ses amis. L'un d'entre eux est le neveu d'un célèbre général à la retraite, auteur d'un coup d'État en 2009.

Un fils tué, un autre indemne

Porfirio Lobo a raconté aux médias locaux que des individus lourdement armés ont « obligé les jeunes à sortir des voitures » et les ont abattus « pratiquement comme lors d'une opération commando ». Il a ajouté que son fils Said, 23 ans, avait été tué et que son autre fils Luis, présent lui aussi, mais à bord d'un autre véhicule, était indemne.

Un meurtre qui fait la une des journaux étant donné l'identité des victimes mais, comme le rappelle Confidencial, « la société hondurienne a connu, ces dernières années, une augmentation alarmante de la criminalité ». 361 morts violentes par mois en moyenne. Soit 12 victimes par jour, ou une toutes les deux heures.

Porfirio Lobo, qui a dirigé le Honduras de 2010 à 2014, a un troisième fils, Fabio, qui purge actuellement une peine de 24 ans aux États-Unis pour trafic de drogue. L'épouse de l'ancien président, Rosa Bonilla, est également en prison à Tegucigalpa pour des faits de corruption commis alors qu'elle était la première dame du pays.

