Mexique: un tribunal réautorise Monsanto à importer du glyphosate et du maïs OGM

Depuis cette semaine, Monsanto est de nouveau autorisé à importer du glyphosate et du maïs génétiquement modifié au Mexique. Le géant de la fabrication de semences OGM a obtenu par la décision d’un juge du tribunal administratif du 6e district de la ville de Mexico la suspension, du moins pour l’entreprise, d’un décret présidentiel pris fin 2020. Ce dernier interdisait l’importation de ces substances et l’élimination progressive pour 2024 de l’utilisation de l’herbicide jugé cancérigène par l’OMS.

Avec notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval

L’interdiction du glyphosate et des semences de maïs génétiquement modifiées a été déclarée inconstitutionnelle. De fait, Monsanto peut désormais à nouveau user de ses autorisations et donc importer, utiliser et distribuer ces produits au Mexique. Selon la décision rendue par un juge administratif jeudi, le décret présidentiel pris il y a deux ans manque de fondements et les preuves scientifiques seraient insuffisantes.

La décision du juge argumente que le texte manquerait notamment d’explications précises concernant les effets du glyphosate sur la santé humaine. De même que sur les risques que le maïs transgénique pourrait représenter pour la survie des autres espèces de maïs présentes au Mexique.

Le gouvernement se prépare à contre-attaquer

Plusieurs associations de défense de l’environnement ont vivement réagit pour dénoncer cette décision. De son côté, le gouvernement, à travers de son ministère de l’Environnement, a d’ores et déjà annoncé son intention de la contester. Pendant 10 jours, au moyen d’un recours, il peut faire appel et saisir une cour collégiale qui pourra confirmer, modifier ou révoquer la décision du juge.

