États-Unis: le sénateur démocrate Joe Manchin enterre le plan Climat de Joe Biden

C’est sans doute le coup fatal porté au plan climat de Joe Biden. Le frondeur Joe Manchin, sénateur démocrate du Virginie Occidentale, confirme qu’il ne le signera pas, même dans sa version réduite après des mois de négociations en coulisse avec ses équipes et celles de la Maison Blanche.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Joe Manchin s’est opposé aux réductions d’émissions de CO2 des entreprises. Le sénateur a aussi dit non aux incitations pour acheter des véhicules électriques. Il a également refusé les financements publics visant à développer les énergies solaires et éoliennes.

Il faut dire que cet élu pourtant démocrate a fait fortune dans les énergies fossiles. En Virginie Occidentale, sa famille possède plusieurs usines de charbon et Manchin est le sénateur qui a reçu le plus de financement de campagne de l’industrie du gaz et du pétrole.

En décembre, il avait déjà dit non au plan de Joe Biden, le fameux Build Back Better. Or avec une majorité d’un vote seulement au Sénat, sa voix est cruciale. Des discussions en catimini étaient menées depuis des mois pour négocier une version a minima surnommée le Build Back Manchin, destinée à sauver les apparences pour Joe Biden à l’approche des élections de mi-mandat.

Mais jeudi, Manchin a annoncé a son parti qu’il ne signerait aucun financement pour le climat, tuant ainsi cette réforme emblématique de Joe Biden. Ses collègues démocrates ne cachent pas leur colère et même leur rage comme l’écrivent certains sur Twitter. Sans ce plan, impossible d’atteindre les objectif climat de la Maison Blanche, à savoir la réduction de moitié d’ici 2030 des gaz à effet de serre.

