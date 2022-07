États-Unis: Steve Bannon, l’homme du président Donald Trump

Portrait

Il aura tout fait pour éviter ce moment, mais Steve Bannon va devoir passer par la case procès. L’ancien conseiller et proche allié de Donald Trump est poursuivi pour entrave à la justice après avoir refusé de collaborer avec la commission d’enquête du 6-Janvier. Son procès, ce lundi 18 juillet, sera suivi de très près. Portrait de l’un des hommes les plus influents de l’entourage Trump.

De notre correspondante à New-York,

Steve Bannon ne pensait probablement pas en arriver là un jour. Lui qui, il y a quelques mois, promettait de « faire tomber le régime de Joe Biden ». Lui que certains médias américains avaient surnommé « l’homme le plus dangereux de la politique américaine ». Il risque aujourd’hui jusqu’à deux ans de prison pour avoir refusé de témoigner devant la commission d’enquête chargée de faire la lumière sur l’attaque contre le Capitole.

À la veille de ce procès, il est même revenu sur ce refus, se disant prêt à coopérer. « Un geste désespéré dans le seul but d’éviter de passer devant le juge », ont estimé le procureur chargé des poursuites et le porte-parole du département de la Justice.

Mais s’il espérait éviter le procès, Steve Bannon va probablement essayer de tourner la situation à son avantage. Il y a quelques jours, il disait : « Priez pour nos ennemis, nous allons les massacrer ». Une déclaration qui correspond bien à son profil de polémiste combatif.

Parcours sulfureux

Car Steve Bannon n’est pas un conseiller politique traditionnel. Né à Norfolk, en Virginie, il décroche une maîtrise en études de sécurité nationale à l’université Virginia Tech et un MBA de la prestigieuse Harvard Business School. Il rejoint la marine américaine avant de se lancer dans les affaires, d’abord chez Goldman Sachs puis comme investisseur dans les médias et l’audiovisuel. Il touche au cinéma, produit des films notamment avec Sean Penn et Anthony Hopkins et sort des documentaires controversés.

Steve Bannon, animateur de talk-show et ancien conseiller de l'ancien président Donald Trump à la Maison Blanche, arrive au tribunal de district des États-Unis à Washington, aux États-Unis, le 15 juin 2022. REUTERS - ELIZABETH FRANTZ

En 2012, Steve Bannon est nommé directeur général de Breitbart News, organe de presse de l’Alt Right (« droite alternative », qui rassemble ultranationalistes, néo-nazis et antisémites). Il en fait le porte-voix de tous ceux qui s’opposent à l’establishment américain, des conspirationnistes, des suprémacistes… et devient lui-même un acteur influent de ces milieux.

Au même moment, il se tourne également vers la politique comme stratégiste et conseille, entre autres, Sarah Palin. C’est ainsi qu’il rejoint l’équipe de campagne de Donald Trump pour la présidentielle de 2016. Selon de nombreux experts, Steve Bannon a joué un rôle crucial dans la victoire du milliardaire républicain.

L’oreille du président

À la Maison Blanche, Steve Bannon est le bras droit de Donald Trump et le pousse à suivre une politique populiste de droite, anti-immigration, anti-musulmans. C’est d’ailleurs lui qui est derrière le Muslim Ban et les mesures anti-immigration imposées par l’administration Trump.

Pour beaucoup, il est l’éminence grise de la Maison Blanche et gagne encore plus de pouvoir avec sa nomination au stratégique Conseil de Sécurité Nationale.

Il est l’un des hommes les plus puissants de l’entourage de Donald Trump et avec lui, c’est l’extrême droite qui se sent représentée. Mais son règne auprès du 45ᵉ président des États-Unis tourne court lorsqu’il accepte de collaborer au livre Fire and Fury consacré à Donald Trump et son mandat.

Témoin clé

Si Steve Bannon disparaît de l’entourage de Donald Trump, il ne perd pas pour autant son pouvoir et son influence. Il effectue ainsi une tournée européenne au cours de laquelle il s’entretient avec les leaders d’organisations et de partis d’extrême droite. Et surtout, il anime un podcast très populaire auprès des partisans Alt-Right.

Ce n’est qu’à la fin de la campagne présidentielle de 2020 que le conseiller semble à nouveau s’attirer les bonnes grâces de Donald Trump. La veille du 6-Janvier, alors que le milliardaire américain a perdu l’élection, Steve Bannon se retrouve ainsi parmi d’autres alliés de Donald Trump pour une « réunion de crise » dans un hôtel de luxe de Washington.

Une vidéo de Steve Bannon, animateur de talk-show et ancien conseiller de l'ancien président Donald Trump à la Maison-Blanche, affichée sur un écran, lors d'une audition publique de la commission spéciale de la Chambre des représentants des États-Unis chargée d'enquêter sur l'attentat du 6 janvier au Capitole des États-Unis, au Capitole à Washington, aux États-Unis, le 16 juin 2022. REUTERS - SARAH SILBIGER

Dans son podcast ce jour-là, il affirme également « tout converge, c’est le moment d’attaquer » et promet que la certification des résultats « ne se passera pas comme vous le pensez ». C’est pour cela que la Commission d’enquête du 6-Janvier cherche depuis le début à auditionner Steve Bannon. Les élus estiment qu’il pourrait apporter des informations cruciales sur le rôle joué par Donald Trump dans l’attaque qui a visé le Capitole.

Cette semaine, son procès devrait être expéditif. Mais s’il s’est enfin dit prêt à coopérer avec la commission d’enquête, il paraît peu probable que Steve Bannon incrimine son ancien protégé. Il faut s'attendre à ce qu’il choisisse les questions auxquelles il accepte de répondre ou qu’il plaide le 5ᵉ amendement contre l'auto-incrimination. À moins d’une surprise qui pourrait bien mettre l’ancien président dans une situation encore plus délicate quant à sa responsabilité dans les émeutes du 6-Janvier.

