Au Moyen-Orient, Joe Biden ternit son image de «grand patron des démocraties»

Pour Téhéran, Washington cherche à créer des tensions dans la région



Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien a dénoncé les accusations mensongères du président américain contre le programme nucléaire de son pays, rapporte notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.

« Ces accusations sans fondement sont la poursuite de la politique séditieuse de Washington et sa volonté de créer des tensions dans la région », a déclaré Nasser Kanani.

Lors de la visite de Joe Biden en Israël, des responsables politiques et militaires iraniens avaient déjà mis en garde les États-Unis et l'État hébreu contre toute action militaire en affirmant que Téhéran répondra de la manière la plus dure.

Aussi bien en Israël qu'en Arabie saoudite, le président Biden a déclaré que les États-Unis ne laisseraient pas l'Iran développer l'arme atomique. Il a toutefois estimé qu’une action militaire contre le programme nucléaire de Téhéran était la dernière option et qu'il fallait privilégier la diplomatie.

Alors que les négociations nucléaires pour faire revivre l'accord de 2015 sont dans l'impasse, l'Iran développe sans relâche son programme nucléaire en installant des appareils de plus en plus modernes pour faire de l'enrichissement à 20 ou 60%.

Selon Washington, Téhéran possède suffisamment d'uranium hautement enrichi pour une première bombe. A cela, il faut ajouter le programme balistique et les nombreux drones construits par l'Iran qui inquiètent les États-Unis et leurs alliés.