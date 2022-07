Chili: en cas de «non» à la nouvelle Constitution, il faudra «tout recommencer à zéro», annonce Gabriel Boric

Chili, le 4 juillet 2022 : Maria Elisa Quinteros, présidente de l'Assemblée constituante et Gaspar Dominguez, vice-président, présentent le projet de loi fondamentale qui sera soumis au vote des citoyens le 4 septembre prochain. REUTERS - PABLO SANHUEZA

Au Chili, il reste un mois et demi avant le référendum obligatoire du 4 septembre : « oui » ou « non » à la nouvelle Constitution. Selon les derniers sondages, le « non » pourrait l’emporter et le pays pourrait alors conserver la Constitution actuelle, écrite sous la dictature. Le président Gabriel Boric qui, lui, est favorable au nouveau texte constitutionnel, se prépare à cette éventualité. Lors d’une interview à la télévision, il a déclaré cette semaine que si la nouvelle Constitution était rejetée, il faudrait « tout recommencer à zéro ».