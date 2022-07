À la Une: un accord trouvé au Panama pour mettre fin à la contestation?

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Le gouvernement panaméen a annoncé en grande pompe avoir trouvé un accord avec des organisations syndicales afin de mettre un terme à deux semaines de contestation, un mouvement inédit au Panama depuis plusieurs décennies. Les manifestants exigent du gouvernement des mesures contre l’inflation et la corruption. Dans le cadre de cet accord, le prix du gallon d’essence, qui a flambé de près de 50 % depuis le mois de janvier, a été gelé à 3,30 dollars pour une période de trois mois, note La Estrella de Panama. Le journal El Siglo confirme que certaines routes ont ensuite été débloquées, mais précise que d’autres sont toujours coupées, notamment la route Panaméricaine qui traverse ce pays d’Amérique centrale.

En effet, certains syndicats n’approuvent pas cet accord, à l’image de Saul Mendez, le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de la construction, qui appelle à une nouvelle action ce lundi dans les rues du Panama. « Le gouvernement doit ouvrir un dialogue sérieux avec les représentants des organisations qui sont toujours dans la rue. Le peuple doit radicaliser son mouvement et mettre un terme à cette mascarade », lance-t-il dans une vidéo diffusée sur Instagram sur le compte de son syndicat.

« Le Panama a toléré des années de corruption »

« Le peuple est dans la rue non seulement pour le prix des carburants, mais aussi pour le prix des médicaments, de l’électricité, de la nourriture, et pour que change le modèle d’exploitation du peuple panaméen, le modèle économique néolibéral », ajoute Saul Mendez.

Pour l’éditorialiste de La Prensa, cette crise exige en tout cas des changements urgents. L’éditorialiste note que c’est au milieu de cette agitation sociale que s’ouvre aujourd’hui le procès Odebrecht, « une affaire qui est sans doute l’un des ingrédients du mécontentement populaire actuel ». Ce peuple a « toléré des années de corruption » et ne veut plus se taire, ajoute La Prensa. Le journal s’inquiète de voir l’État emprunter ou s’endetter davantage pour apaiser ce conflit social. Au contraire, l’éditorialiste appelle le gouvernement à faire « un vrai sacrifice, à arrêter le gaspillage et le clientélisme ».

En Haïti, une « attaque d’État » à Cité Soleil, selon le RNDDH

La guerre des gangs se poursuit à Cité Soleil, commune la plus défavorisée de l’agglomération de Port-au-Prince, et le nombre de victimes ne cesse de croître. Il est passé « de 89 morts (...) le mercredi 13 juillet à environ 300 personnes tuées (...) ce week-end », écrit Le Nouvelliste. La plupart des victimes sont des civils, notamment des femmes et des enfants, selon le directeur du Réseau national de défense des droits humains.

Interrogé par Le Nouvelliste, Pierre Espérance, lance que « la population de Cité Soleil est victime d’une attaque d’État », « cette même politique avait débuté sous le règne de l’ancien président Jovenel Moïse ». « Elle résulte à attaquer les habitants des quartiers défavorisés pour les placer sous la domination des gangs dans la perspective électorale », ajoute-t-il. Pierre Espérance appelle la population à « renverser la situation “sans heurts” » et à se mobiliser contre « les bandits à cravate ».

Haïti, où les enseignants sont victimes de harcèlement sexuel de la part de leurs élèves, selon Ayibopost. « Le sujet est encore tabou », explique le média haïtien, et ceci explique pourquoi peu osent en parler. Deux femmes ont accepté de témoigner des mains baladeuses et des remarques déplacées sur leur physique. Les hommes aussi peuvent être victimes, souligne Ayibopost. Mais « aucun de ces professeurs, femmes ou hommes, n’a averti ses supérieurs » pour éviter d’empirer les choses ou d’être stigmatisé.

Canada : problème d’organisation autour du voyage du pape François

Au Canada, les communautés autochtones tentent de s’organiser en vue de la visite du pape François, qui débute dimanche. Il doit visiter Edmonton, dans l’Alberta, avant le Québec et le Nunavut. Un voyage présenté comme un « pèlerinage de pénitence », écrit le Montreal Gazette. Le pape François doit notamment présenter des excuses pour le rôle de l’Église dans le système des pensionnats canadiens. Jusqu’en 1980, quelque 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans ces établissements qui visaient à les assimiler à la culture dominante. Des milliers n’en sont jamais revenus.

Les survivants de ces pensionnats tentent donc d’assister aux cinq rencontres prévues avec les peuples autochtones, mais beaucoup peinent toujours à obtenir des billets à J-6, explique le Globe and Mail. En cause : un problème de communication avec l’Église catholique et le gouvernement fédéral qui n’explique pas clairement comment obtenir le financement promis pour y assister.

Aux États-Unis, les Amérindiens veulent récupérer les biens de leurs ancêtres

Paires de mocassins perlés, pipes cérémonielles : « quelque 200 objets volés sur les corps » des victimes du « pire massacre d’Amérindiens de l’histoire des États-Unis » moisissent sur les étagères de « l’obscur musée » d’une bibliothèque publique de Barre, dans le Massachusetts, rapporte le Washington Post. « 250 hommes, femmes et enfants lakotas massacrés par l’armée américaine en 1890 lors du massacre de Wounded Knee, dans le Dakota du Sud ».

Depuis, ces objets ont été vendus par des fossoyeurs, utilisés par un vendeur de chaussures ambulant dans un spectacle itinérant sur le Far West, avant que ce dernier en fasse don au musée de sa ville. Malgré les demandes des membres de la communauté, le musée refuse pour l’instant de s’en séparer. « Ces objets font partie des plus de 780 000 objets funéraires et possessions des Amérindiens [actuellement] détenus dans des musées ou d’autres institutions (...), selon un rapport au Congrès », indique le Washington Post.

Après l’avortement, les droits des homosexuels ?

Pour terminer, un mot des déclarations de Ted Cruz au Texas dans son dernier podcast. Dans la foulée du renversement de Roe v. Wade, le sénateur du Texas invite la Cour suprême à revenir sur son arrêt de 2015 qui a légalisé le mariage entre personnes de même sexe, rapporte The Hill. « La décision clairement erronée au moment où elle a été prise. La Cour est allée trop loin », selon Ted Cruz, pour qui « les États devraient pouvoir décider de leurs propres lois ». Cette idée avait déjà été suggérée par Clarence Thomas, l’un des juges de la Cour suprême.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne