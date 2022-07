Mexique: une série télévisée glorifiant un tueur de femmes fait scandale

La série télévisée mexicaine Cannibale, indignation totale retrace le parcours criminel d'un tueur de femmes. Pensée à l'origine pour dénoncer l'impunité entourant les féminicides au Mexique, elle fait pourtant scandale, les féministes dénonçant une glorification de l'assassin.

De notre correspondante à Mexico,

Cannibale : indignation totale est le titre d’une série documentaire qui a été diffusée fin juin et début juillet à la télévision mexicaine. En cinq épisodes, cette production retrace le parcours criminel d’Andrés Mendoza, un tueur de femmes en série.

Le documentaire plonge dans les aspects les plus sinistres de l’affaire comme les pratiques cannibales de l’assassin. La série a été vue par 27 millions de téléspectateurs mais elle a provoqué des réactions horrifiées de la part des féministes mexicaines, qui estiment qu’on transforme les féminicides en spectacle.

Cinquante victimes potentielles

Andrés Mendoza a en effet assassiné des dizaines de femmes en toute impunité durant plus de trente ans. Ce septuagénaire habitait dans la banlieue de Mexico, c’était un homme très apprécié par ses voisins, il dirigeait même une organisation de riverains dans son quartier, à Atizapán. Il a été arrêté en 2021 et un grand nombre de restes humains ont été retrouvés à son domicile.

Il sera surnommé le « cannibale d’Atizapán », parce qu’il mangeait la chair de ses victimes et l’offrait à ses voisins en la faisant passer pour de la viande de sanglier. Autre détail terrifiant : il cuisinait aussi des sauces à base de piments et du sang de ses victimes. Vingt corps ont été identifiés mais des carnets ont été retrouvés dans lesquels l’assassin notait minutieusement des informations sur les femmes qu’il massacrait : 50 noms y apparaissent, 50 victimes potentielles.

La série Cannibale revient sur cette affaire. Diffusée à une heure de grande écoute sur une chaîne commerciale mexicaine, elle a provoqué beaucoup de réactions indignées.

Faire des féminicides un divertissement

Le documentaire est centré sur la figure de l’assassin et fouille dans les détails les plus morbides du dossier. Le documentaire décrit Andrés Mendoza comme « un assassin à nul autre pareil », une formule décriée parce qu’elle lui attribue une forme d’aura criminelle.

À l’inverse, beaucoup d’internautes se disent choqués parce que les femmes, les victimes, sont réduites à des restes humains, à des corps sans histoire. On sait qu’Andrés Mendoza les préférait « petites et robustes », énonce le documentaire. Bref, on se trouve face à des descriptions et un traitement déshumanisant des victimes, selon les nombreuses critiques.

Pourtant, les producteurs de la série voulaient en premier lieu faire prendre conscience du fléau que représentent les féminicides.

L'impunité des tueurs de femmes

La série a même été produite par la Cour suprême mexicaine, ce qui semblait un gage de sérieux. Le président de la Cour suprême, Arturo Zaldivar, a déclaré que la série allait ouvrir les yeux de la société, mobiliser les consciences pour que les féminicides cessent de faire partie du paysage.

La serie documental “Caníbal. Indignación total” @Canibalserie busca generar conciencia sobre el delito de feminicidio en México



Conoce la historia del asesino serial de mujeres en Atizapán#27Junio estreno en el Canal de las Estrellas y @JusticiaTV_MX#NiUnaMas#NiUnaMenos pic.twitter.com/b3WtbN2Lvl — Suprema Corte (@SCJN) May 19, 2022

Dix femmes en moyenne sont tuées violemment au Mexique chaque jour. Arturo Zaldivar invite les Mexicains à se demander comment il est possible que cet assassin ait pu rester actif pendant 31 ans avant d’être démasqué.

► À écouter : Mexique: une «grève nationale des femmes» pour dénoncer les féminicides

La série met effectivement en évidence l’impunité qui entoure les féminicides. Mais il y a des maladresses qui sont impardonnables selon les féministes : comme le fait de recréer le visage de l’assassin dans le générique à l’aide de mini-portraits des femmes qu’il a tuées, comme si elles faisaient partie de lui.

C’est infliger une douleur immense et gratuite aux proches des victimes, selon les critiques.

