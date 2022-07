Panama: un accord pour baisser le prix du carburants en pleine crise sociale

Le gouvernement panaméen a annoncé dimanche 17 juillet avoir conclu un accord pour baisser le prix du carburant afin que les organisations syndicales et populaires débloquent les routes. Mais certaines organisations ont décidé de poursuivre le mouvement.

L'accord, qui fixe le prix du carburant et entre en vigueur ce lundi 18 juillet, a été conclu à Santiago de Veraguas, une ville située à 250 km au nord-ouest de Panama Ciudad. Le gouvernement et les dirigeants de l'Alliance nationale pour les droits des peuples organisés (Anadepo) « sont parvenus à un accord fixant le prix du carburant à 3,25 dollars le gallon et levant les blocages de route dans tout le pays », a déclaré la présidence après des négociations marathon de plus de 70 heures.

L'accord prévoit également de nouvelles négociations pour faire baisser les prix des produits alimentaires de base et des médicaments. Certaines organisations ont cependant rejeté le texte et ont annoncé des manifestations dans tout le pays ce lundi.

47% d'augmentation du prix du carburant

Les manifestations, qui ont entraîné des pénuries d'essence et de nourriture, se sont déroulées dans un contexte de hausse de l'inflation, d'une augmentation du prix du carburant qui a atteint 47%, et d'un taux de chômage d'environ 10%.

Le Panama, qui compte 4,2 millions d'habitants, connaît l'une des plus grandes crises sociales depuis la chute de la dictature militaire du général Manuel Antonio Noriega en 1989, suite à l'invasion américaine.

Depuis plus de deux semaines, le pays est le théâtre de manifestations et de barrages routiers exigeant du gouvernement de Laurentino Cortizo qu'il baisse les prix et s'attaque à la corruption et à la dilapidation des ressources publiques.

Services publics déficients et inégalités

Malgré une économie dollarisée, des chiffres de croissance économique élevés et des revenus de plus de 2 milliards de dollars par an provenant du canal de Panama, le pays présente l'un des taux d'inégalité les plus élevés au monde et des services publics déficients en matière de santé, d'éducation et, dans certaines régions, un accès intermittent à l'eau potable.

Le service national des migrations du Panama a annoncé que les blocages des routes ont aussi affecté le mouvement des migrants qui arrivent par la jungle de Darién sur le territoire panaméen et qui poursuivent leur voyage en bus jusqu'à la frontière du Costa Rica en direction des États-Unis.

