Assaut du Capitole: premiers jours du procès de Steve Banon à Washington

Le procès de Steve Banon s’est ouvert lundi 18 juillet devant un tribunal de Washington. L’ancien stratège de Donald Trump comparait pour avoir refusé de coopérer avec la commission d’enquête parlementaire en charge de l’assaut contre le Capitole le 6 janvier. Inculpé pour « entrave aux prérogatives d’enquête du Congrès », l’idéologue d’extrême droite risque de trente jours à deux ans de prison.

Pendant sa première journée de procès, consacrée à la sélection des jurés, Steve Banon ne s’est pas exprimé. À la sortie de l'audience, l’ex-conseiller de Donald Trump a néanmoins tenu à dénoncer une mascarade judiciaire, rapporte notre correspondant, David Thomson. Compte tenu de l'extrême sensibilité politique du dossier, il a fallu une journée entière pour sélectionner 22 jurés potentiels, un nombre qui sera ramené à douze titulaires et deux remplaçants mardi 19 juillet au matin.

Conseiller discret mais très influent, il avait joué un rôle crucial dans l'élection du milliardaire républicain en 2016, en donnant un virage résolument populiste à sa campagne, avant d'être poussé vers la sortie l'année suivante.

Les mystérieux échanges du 6 janvier

Malgré son départ de la Maison Blanche, Steve Banon est toujours resté proche, dans l’ombre de Donald Trump. À tel point que la veille de l’assaut du Capitole, l’idéologue de l’extrême droite populiste américaine a échangé plusieurs appels téléphonique avec le président.

Des appels dont la Commission d’enquête parlementaire sur le 6 janvier tient à connaître le contenu. Pour cette raison, Steve Banon, 68 ans, a reçu une citation à comparaître à laquelle il a refusé de se soumettre. C’est ce qui lui a valu en novembre son inculpation pour entrave au travail d’enquête du Congrès.

À l'approche de son procès, Steve Bannon avait fait volte-face et accepté de coopérer avec les parlementaires. Les procureurs avaient dénoncé « un revirement de dernière minute afin d'éviter » une condamnation et le juge en charge du dossier a souhaité maintenir le procès

Son procès s’ouvre alors que les auditions publiques de la commission se poursuivent. Craignant que cela n'influence le jury, ses avocats avaient demandé un report. Refusé. Les audiences entrent dans le vif du sujet ce mardi.

Après plus d'un an d'investigations, la commission détaillera la journée du 6 janvier telle que vécue par Donald Trump, « ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait », a expliqué dimanche l'élue démocrate Zoe Lofgren sur la chaîne ABC.

L'ex-président républicain est soupçonné de n'avoir rien fait pendant près de trois heures, alors que ses partisans envahissaient le Capitole, semaient la violence et le chaos, et forçaient les élus à interrompre la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

