À la Une: Haïti touché par la pénurie de carburant

Revue de presse des Amériques

À côté des guerres de gang en Haïti, l’économie du pays est également affectée par les pénuries de carburants. Une situation qui fait grimper les prix des transports, nous dit aujourd’hui Le Nouvelliste : « Il est plus facile de s’approvisionner dans la rue que dans les stations-service », constate un chauffeur de taxi. Et dans la rue, les prix ont plus que triplé.

Les transports en commun ont dû augmenter leurs tarifs et « l’ambiance est souvent tendue entre les chauffeurs et les passagers », commente le quotidien. Les trajets sont plus chers, parfois certains arrêts ne sont pas desservis et Le Nouvelliste rapporte les inquiétudes de nombreux chauffeurs de taxi. Pour eux, « la rareté du carburant est une astuce utilisée par les autorités gouvernementales pour augmenter les prix à la pompe. »

Ariel Henry, un an après

Nommé par le président Jovenel Moïse deux jours avant son assassinant, Ariel Henry avait finalement pris ses fonctions le 20 juillet 2021. Le Nouvelliste fait le point sur cette première année. « Une année de perdue », c’est le titre de l’éditorial du jour. Ariel Henry est arrivé dans un contexte très délicat entre la prolifération des gangs, le Covid-19, l’organisation des élections et la relance de l’économie. Mais pour Le Nouvelliste, son bilan est jugé catastrophique : « Les problèmes qu’Ariel Henry promettait de solutionner ont empiré ». « Les cas de kidnapping en série ces derniers jours, les exactions des gangs ainsi que les conflits armés à Cité Soleil prouvent que nous sommes loin et même très loin de sortir de l'auberge », assène le journal. Et « une deuxième année risque (...) de se dérouler dans les mêmes conditions », craint Le Nouvelliste.

Une représentante autochtone pour incarner la Colombie à l’ONU

Le nouveau président Gustavo Petro a nommé plusieurs représentants de peuples autochtones à des fonctions de représentation. Parmi eux, Leonor Zalabata Torres, issue de l’ethnie des Arhuacos, du nord de la Colombie. Dentiste de profession et militante des droits humains, c’est la première Amérindienne à occuper le poste d’ambassadeur de la Colombie à l’ONU.

Elle avait participé à l’écriture de la Constitution de 1991, dans laquelle est inscrit le caractère multiculturel de la nation colombienne.

El Tiempo rappelle que Leonor Zalabata Torres est « l’une des rares autochtones qui a pu aller à l’université dans les années 1970 ». Elle a également pris part aux pourparlers de paix avec les FARC au début des années 2000. La paix avec les groupes armés est d’ailleurs l’une de ses principales missions à l’ONU. Sur Twitter, son fils a montré toute la fierté qu’il avait pour sa mère : « Tu continues à donner l’exemple et à me montrer qu’en Colombie, l’inimaginable est désormais possible. »

Mamá @LeonorZalabata, siempre me has inspirado en mi vida para hacer puentes y ser herramienta para nuestra comunidad.

Ahora como Embajadora ante la ONU, sigues dando ejemplo, y mostrándome que en Colombia, algo inimaginable, ahora es posible. Mis mejores deseos!

Duni wawa wá! pic.twitter.com/YVyzgtXTHY — Teyrungūmū Torres Zalabata (@TeyrungumuZ) July 19, 2022

Le Salvador prolonge l’état d’urgence

Le président salvadorien, Nayib Bukele poursuit sa guerre contre les gangs du pays. L’Assemblée législative salvadorienne a étendu l’état d’urgence pour un cinquième mois consécutif. Le gouvernement assure qu’il a besoin de mesures extraordinaires, car « les organisations criminelles maintiennent leur menace », rapporte El Mundo.

La Prensa Grafica déplore de son côté que l’état d’urgence ait « cessé d’être un outil extraordinaire pour devenir une dynamique ordinaire ». Le journal s’inquiète de la passivité de la société civile qui accepte « la militarisation de la sécurité publique ». Si c’est la peur qui a poussé le gouvernement à « sacrifier des droits en échange de la maximisation de sa propre sécurité », comme l’écrit le journal, « des mois plus tard, la peur a cédé la place à l’incertitude quant à l’utilité de l’état d’urgence ».

Une première pour le Québec sur le Tour de France

Hugo Houle est le vainqueur de la seizième étape du Tour de France, hier à Foix dans l’Ariège. C’est seulement le deuxième Canadien à remporter une étape sur la grande boucle (après Steve Bauer en 1988, NDLR) et le premier Québécois à lever les bras sur la ligne d’arrivée.

C’était son rêve de remporter une étape du Tour de France et Hugo Houle l’a tout de suite dédiée à son frère, décédé au moment où lui devenait cycliste professionnel. Pour le Réseau des Sports, média sportif canadien, le coureur de 31 ans revient sur l’émotion qu’il a eue en passant la ligne d’arrivée : « Maintenant, j’ai ma photo avec le doigt qui pointe vers le ciel, en regardant mon frère. »

« Hugo Houle, le petit gars de Saint-Perpétue », écrit l’un de ses anciens enseignants dans une tribune parue dans Le Devoir. Le petit gars qui fait la fierté de toute la région, « mérite bien un accueil avec fanfare et trompettes » poursuit-il.

