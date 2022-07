Amérique du Sud: la Chine sème la zizanie au Mercosur

Les dirigeants des pays du Mercosur, communauté économique qui regroupe l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, doivent se réunir ce jeudi 21 juillet près d’Asunción. Avec au menu des discussions, le très controversé projet d’accord de libre-échange entre l’Uruguay et la Chine.

De notre correspondant à Buenos Aires,

À l’aube du premier sommet en présentiel depuis le début de la pandémie, les dissensions sont plus exacerbées que jamais au sein du Mercosur, et notamment entre l’Argentine et l’Uruguay. La pomme de discorde, c’est cet accord de libre-échange que l’Uruguay voudrait conclure avec la Chine et dont l’Argentine, soucieuse de protéger son économie, ne veut pas entendre parler.

Le sujet avait déjà cristallisé les tensions lors des précédents sommets. En mars 2021 notamment, le président uruguayen Luis Lacalle Pou avait averti que le bloc devait s’ouvrir au monde pour ne pas devenir un fardeau. La remarque avait provoqué l’exaspération de son homologue argentin, Alberto Fernandez, qui lui avait signalé que l’Uruguay était libre de quitter le Mercosur s’il le souhaitait.

Malgré cette opposition frontale de l’Argentine et la tradition qui veut que les décisions commerciales soient prises à l’unanimité, le président uruguayen a annoncé la semaine dernière que son pays allait officiellement entamer les négociations avec le géant asiatique. Tout en réaffirmant son attachement au Mercosur et en invitant les autres membres du bloc à se joindre à ces discussions, il a prévenu que s’il n’était pas soutenu, son pays était prêt à faire cavalier seul et à avancer sur un accord de libre-échange bilatéral avec la Chine, qui est déjà son premier partenaire commercial.

Cheval de Troie

Pour la Chine, un accord de libre échange avec l’Uruguay, petit pays d’à peine 3,5 millions d’habitants, représenterait une porte d’entrée vers le Mercosur et ses 265 millions d’habitants. Car c’est bien sûr les marchés brésilien et argentin que lorgne le Pékin, qui utilise ces négociations pour essayer de forcer la main à Buenos Aires et Brasilia.

Pour éviter que l’Uruguay ne se convertisse en une sorte de cheval de Troie, qui permette à la Chine d’écouler ses produits sans avoir à s’affranchir des taxes douanières, Brésil, Argentine et Paraguay seraient obligés d’isoler, voire d’exclure leur voisin uruguayen du marché commun.

Vers une sortie de l’Uruguay ?

À ce stade, il est encore un peu tôt pour imaginer une rupture totale. D’abord parce que l’Uruguay, qui s’apprête à prendre la présidence tournante du bloc pour six mois, a toujours affirmé sa volonté de rester dans le Mercosur. Le petit pays sud-américain considère être dans son droit en négociant individuellement avec la Chine, et fait valoir pour cela un précédent datant de 2003, quand il avait été autorisé à signer un accord de libre échange bilatéral avec le Mexique.

Ensuite, il n’est pas impossible que le Brésil, moins réfractaire que l’Argentine à une flexibilisation du bloc, se rallie à la cause uruguayenne. Le pays dirigé par Jair Bolsonaro plaide depuis de longs mois pour abaisser de 20% les taxes douanières à l’entrée du Mercosur, mais se heurte là encore au refus argentin. En soutenant la demande brésilienne, Montevideo pourrait trouver en Brasilia un soutien de poids qui lui permettrait de rééquilibrer le rapport de force en sa faveur.

