Climat: face à une «menace existentielle», Joe Biden promet d'utiliser ses pouvoirs exécutifs

Les États-Unis surchauffe eux aussi avec des records de températures dans plusieurs États. Alors que le grand plan Climat du président américain a été enterré par le Congrès faute de majorité, Joe Biden a promis mercredi d’utiliser ses pouvoirs exécutifs pour tenter d’agir malgré tout.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Alors que 100 millions d’Américains sont placés en alerte canicule, Joe Biden est allé au nord-est du Massachusetts sur le site d’une ancienne usine polluante de charbon en voie de reconversion vers l’éolien pour délivrer son message. Le changement climatique est « un danger clair et immédiat » ainsi qu'une « menace existentielle pour notre nation et le monde », a déclaré le président américain. « La santé de nos concitoyens est en jeu », ainsi que « notre sécurité nationale » et « notre économie », a-t-il ajouté.

Mais ses derniers espoirs de passer son plan climat au Congrès ont été douchés la semaine dernière par un sénateur de sa propre majorité, Joe Manchin, un élu qui a fait fortune dans le charbon et refuse de signer un texte, même a minima.

Déclaration d’état d’urgence

Alors Biden promet d’utiliser ses pouvoirs exécutifs. « Le changement climatique est une menace existentielle pour notre nation comme pour le reste du monde. Puisque le Congrès ne fait pas ce qu’il devrait, je vais utiliser mes pouvoirs exécutifs pour combattre la crise climatique et l’inaction du Congrès », a-t-il assuré.

Beaucoup dans sa majorité demandent à Joe Biden de déclarer l’état d’urgence climatique. La manœuvre lui permettrait d’utiliser des fonds militaires pour développer les énergies renouvelables et tenter de tenir ses engagements de réduction des gaz à effet de serre. La Maison Blanche pourrait l’annoncer dans les prochains jours.

► À lire aussi : États-Unis: le changement climatique pourrait coûter 2000 milliards de dollars d'ici à la fin du siècle

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne