La crise s'aggrave au Panama

Des manifestants arrachent les barrières protégeant l'Assemblée nationale lors d'une manifestation pour demander au gouvernement de prendre des mesures pour réduire l'inflation et les prix du carburant et de la nourriture, à Panama City, Panama, le 12 juillet 2022 REUTERS - ERICK MARCISCANO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après l'espoir suscité par un accord entre une partie des organisations syndicales, qui dénoncent la cherté de la vie, et le gouvernement, les manifestations et les blocages de route se sont aggravés mercredi 20 juillet au Panama. Après plus de deux semaines de blocages, la capitale Panama City commence à souffrir de pénuries.