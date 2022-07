À la Une: Donald Trump n’a rien fait pour stopper l’assaut du Capitole

REVUE DE PRESSE DES AMÉRIQUES

Publicité Lire la suite

Les travaux publics de la commission d'enquête de la Chambre des représentants aux États-Unis, chargée de faire la lumière sur l'attaque du capitole du 6 janvier 2021, tenait hier une dernière audience publique avant une pause estivale, en plein prime time. Les élus ont dressé minute par minute la journée du 6 janvier telle que Donald Trump l'a vécue de l’intérieur de la Maison Blanche. Le président de la commission, Benni Thompson, en a conclu que Donald Trump devait « être tenu pour légalement responsable de l’attaque ».

C'est « une fin saisissante pour la première saison de ce qui a été la série télévisée la plus convaincante de l'année », caricature le Washington Post. La première phrase de cet éditorial pourrait servir de synopsis à cette série fictive : « Aussi scandaleux, irresponsable ou traître que vous pensiez que le comportement du président Donald Trump ait pu être le 6 janvier 2021, il était en fait pire. Bien pire ». Un tweet du président a particulièrement choqué. Donald Trump y incite ses partisans à continuer l'attaque, alors qu'il était au courant des événements. Il n'a pas défendu les fonctionnaires et les policiers sur place, il a même mis « une cible sur le dos de son propre vice-président », continue le quotidien.

Les travaux de la commission ne reprendront qu'en septembre. En attendant le jugement final, le Washington Post espère que le procureur général montrera que les États-Unis « sont un pays où personne, pas même un ancien président, n'est au-dessus de la loi ».

Au Brésil, une opération de police fait au moins 18 morts dans une favela de Rio

C'est la quatrième opération la plus meurtrière de l'histoire de Rio de Janeiro. Seize membres « suspectés » d'appartenir à des bandes criminelles ont été tués, un policier et une habitante du quartier ont également perdu la vie. Le président Jair Bolsonaro a regretté la mort de l'officier, mais n'a pas dit un seul mot sur la mort de la femme de 50 ans.

Sur le site du Globo, on peut lire le témoignage du petit ami de cette habitante. Il accuse la police de l'avoir tuée : « Je l'emmenais chez elle... En arrivant au feu rouge, je me suis arrêté. Malgré cela, quand ils ont vu les fenêtres ouvertes, ils ont tiré sur la voiture », explique-t-il. « Je l'ai vue tomber à côté de moi, elle avait un trou dans la poitrine. »

Plus tôt dans la journée, le journal brésilien dévoilait que parmi les 11 premiers suspects tués et déjà identifiés, trois n'avaient aucun casier judiciaire.

Au Mexique, on demande justice pour Luz Raquel Padilla, brûlée vive

De nombreuses associations ont manifesté aujourd'hui pour qu'une enquête soit menée. Le cas de Luz Raquel Padilla, 35 ans, militante féministe et mère d'un enfant autiste, fait la Une d'El Universal. C'est d’ailleurs la photo du jour sur la couverture du quotidien mexicain.

Des femmes portent un t-shirt avec la photo de Luz Raquel Padilla, d'autres des t-shirts violets, couleur du féminisme au Mexique. Elles participent toutes à un lâcher de colombes au-dessus du cercueil de cette mère de famille sauvagement assassinée dans un parc de la banlieue de Guadalajara. Selon les témoins, elle a été arrosée d'alcool par trois hommes et une femme avant qu’ils lui mettent feu.

Dans les pages du Milenio, la représentante d'une association féministe condamne « le lâche féminicide de Luz Raquel ». Elle demande justice : « C'est à cause de l'inaction des autorités que Luz Raquel est une victime de féminicide. C'est pourquoi nous élevons nos voix collectivement, en nous rappelant que si les hommes touchent l'une d'entre nous, nous réagissons toutes ».

Haïti n'a pas progressé sur la traite des personnes…

Le journal haïtien Le National réagit, lui, au dernier rapport du département d'État américain sur la traite de la personne. Il cite le rapport : « Le gouvernement d’Haïti ne respecte pas pleinement les normes minimales de l’élimination de la traite, mais fait des efforts considérables pour y parvenir ». Il n'y a pas eu de changement depuis la dernière période de référence, même en prenant en compte la pandémie de Covid-19, relaie le journal.

« Impunité et complicité restaient de sérieux problèmes, en particulier dans des cas très médiatisés », note-t-il. Et même si le gouvernement a mis en place des procédures pour lutter contre la traite, les juges reçoivent régulièrement des pots-de-vin pour libérer les trafiquants. Parfois, aucune sanction n'est prise. Le National souligne le cas de l'ancien président de la Fédération de foot haïtienne, accusé de viol et de détournement de mineurs : « Les autorités n’ont pris aucune mesure ».

Les casinos péruviens, machine à blanchiment d’argent

Au Pérou, une enquête publiée par un collectif de journalistes explore les rouages des machines du hasard. Dans le pays, il y a plus de 500 casinos et salles de jeu. Dans les rues de Lima, ils sont à tous les coins de rues. L'enquête revient en particulier sur le risque de blanchiment d'argent dans ces structures. Les journalistes font le lien entre des casinos et des sociétés offshore au Panama. L’argent qui est échangé avec des jetons est directement transféré au Panama afin « d'éviter de payer des impôts au Pérou », selon un expert fiscal cité.

Algunos dueños de casinos y tragamonedas en Perú se han visto involucrados en operaciones sospechosas. Mañana #21J conoce la historia de los #CasinosEnPeru y los #DueñosDelAzar



Una investigación realizada por @laencerronaperu y @ConnectasOrg pic.twitter.com/j3DpWsrB1c — La Encerrona (@laencerronaperu) July 20, 2022

Ils se sont intéressés aux casinos des Andes, notamment à la frontière avec la Bolivie. Là-bas, les salles de jeu ne demandent pas de pièces d'identité pour échanger de l'argent contre des jetons. Une aubaine pour les acteurs impliqués dans l'exploitation minière et forestière illégale, la contrebande, la culture illicite de feuilles de coca ou le trafic de drogue, très répandues dans la région. De quoi blanchir son argent sans éveiller les soupçons. L'enquête souligne que c'est l'argent issu de la corruption de l’administration publique qui circule le plus dans ces casinos. Huit millions d'euros auraient été détournés en 20 ans. C'est à lire en espagnol sur le site Connectas.or.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne