À New York, la communauté LGBT+ désemparée face à la progression de la variole du singe

Un homme reçoit une vaccination contre la variole du singe au Northwell Health Immediate Care Center de Fire Island-Cherry Grove, à New York, le 15 juillet 2022. REUTERS - EDUARDO MUNOZ

La variole du singe continue de se propager aux États-Unis. New York compte le plus de cas alors que les autorités ont du mal à y faire face : pas assez de vaccins et une prise en charge médicale limitée. Une situation qui provoque la colère des communautés touchées.