À la Une: les excuses du pape au Canada, un événement attendu?

Pour The Globe and Mail, la tournée de quatre jours du pape François au Canada, et ces excuses prononcées sur les terres des communautés autochtones, étaient attendues « depuis des générations ». « Si cette visite a une odeur caractéristique, ironise le Toronto Star, ce pourrait être la note vive de l'asphalte fraîchement posé » sur les routes que le pape empruntera. Le journal estime que les excuses destinées aux survivants des pensionnats autochtones sont « bienvenues, bien que tardives et peut-être pas universellement acceptées ».

Le Toronto Star interroge Gary Gagnon, l'un des 32 délégués autochtones présents à Rome au mois d’avril « lorsque le pape François a présenté ses excuses » pour la première fois. Il soutient que « cette expérience l'a changé ». D'autres disent ne rien attendre de cette visite ou soulignent les difficultés pour assister à l’événement. The Globe and Mail évoque « des réactions contradictoires et compliquées » dans les différentes communautés autochtones. « Le grand chef du Traité no 6, George Arcand fils, a déclaré que de nombreuses personnes de la communauté autochtone sont sceptiques et blessées, mais que des excuses pourraient être le début d’une nouvelle ère », rapporte de son côté Le Devoir.

Californie : immense incendie près du parc de Yosemite

C'est le plus gros feu de l'année, explique le San Francisco Chronicle. Oak Fire, c'est son nom, se propage rapidement, « alimenté par une sécheresse extrême, une abondance d'arbres morts et un temps chaud et sec persistant ». « Les incendies en Californie sont si graves que certaines forêts pourraient disparaître à jamais », prévient le Los Angeles Times. « La couverture forestière de l'État a diminué de 6,7% depuis 1985 et les chercheurs craignent que les arbres perdus ne repoussent jamais. » « Alors que le changement climatique ouvre la voie à des incendies plus fréquents et plus dévastateurs », High Country News note qu'il est très coûteux pour les résidents de protéger leurs habitations. 27 000 dollars pour « un nouveau toit résistant aux incendies ». Le magazine du Colorado s'inquiète de voir cette nouvelle ère « rendre certains propriétaires vulnérables ». La résistance aux incendies est devenue « une question d'équité climatique ».

16 Haïtiens sont morts dans le naufrage d'une embarcation

« Le bateau a chaviré dans les eaux des Bahamas », en pleine nuit, explique Le Nouvelliste. Le quotidien Miami Herald publie une photo des survivants – des hommes –, entassés sur la coque du bateau chaviré. En tout, 15 femmes sont mortes, ainsi qu’un homme et un enfant. Une dizaine de ces migrants qui tentaient de rejoindre les États-Unis sont portés disparus. « Depuis octobre 2021, note Le Nouvelliste, plus de 6 100 Haïtiens ont été arrêtés en mer » alors qu'ils tentaient de rejoindre les États-Unis : « Le plus grand exode en deux décennies. »

Le Premier ministre des Bahamas déclare que son pays a « très bien réussi au cours des derniers mois », avec l'aide des garde-côtes cubains et américains, à les empêcher d'accoster. « Le monde suggère que nous absorbions tous ceux qui quittent Haïti », a-t-il lancé hier, comme le rapporte Eye Witness News. Les Bahamas ne peuvent pas, selon lui, ouvrir leurs frontières à l'immigration irrégulière en raison de leurs « propres ressources limitées ».

Bolivie : pas de pesos, pas d’hôpital

Direction maintenant le nord de l'Argentine, plus précisément dans la province de Salta où ont manifesté dimanche des centaines de motards. Ils réclamaient justice après la mort d'un enseignant en Bolivie il y a deux semaines. Alejandro Benítez, un Argentin tout juste retraité, était parti à moto dans le pays voisin. Sur la route entre Santa Cruz et Cochabamba, il a été renversé par un camion.

Selon les amis qui l'accompagnaient, le motard a été « privé de soins médicaux pendant plusieurs heures, raconte La Nacion, parce qu'il n'avait pas de pesos boliviens » pour payer les ambulanciers. Dans le quotidien de Salta, El Tribuno, les associations de motards appellent au boycott de la destination jusqu'à ce que les circonstances de sa mort soient éclaircies, mais aussi le respect de l'accord de « réciprocité » signé en 2019 entre les deux pays sur la gratuité des soins en cas d'urgences. Le journal bolivien Pagina Siete note que les hôpitaux publics des provinces du nord de l'Argentine fournissent bien des soins gratuits aux Boliviens, mais que pour l'instant l'inverse n'est pas vrai.

