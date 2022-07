Au Canada, le pape François demande «pardon pour le mal commis» aux autochtones

Le pape François a prononcé ce lundi des excuses historiques aux peuples autochtones du Canada, demandant « pardon pour le mal » fait pendant des décennies dans les pensionnats gérés par l'Église catholique.

Publicité Lire la suite

Il s'est dit « affligé ». À Maskwacis, première étape de son voyage au Canada, le pape François a demandé pardon pour les « abus physiques et verbaux, psychologiques et spirituels » que les enfants ont subi pendant des dizaines d'années dans les pensionnats pour autochtones. Une « erreur dévastatrice », a dit le souverain pontife dans un discours prononcé en espagnol, en reconnaissant la responsabilité de certains membres de l'Église.

Ces paroles étaient très attendues depuis des années par ces peuples – Premières nations, Métis et Inuits – qui représentent aujourd'hui 5% de la population canadienne. Traduites en anglais, elles ont été accueillies par des applaudissements nourris après la demande de pardon.

► À lire aussi : Le pape en visite auprès des communautés autochtones du Canada: «Je veux plus que des excuses»

Trois fois pardon

Au total, le souverain pontife a demandé « pardon » à trois reprises, « avec honte et clarté », lors de ce premier discours, prononcé sur le site de l'ancien pensionnat d'Ermineskin, l'un des plus grands du Canada, ouvert de 1895 à 1975. Pour le recevoir, plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées, sous une pluie fine et dans une ambiance de recueillement. Beaucoup portaient des habits avec le nom ou le logo de leur communauté. D'autres, le tee-shirt orange symbole des autochtones. « Les politiques d'assimilation ont fini par marginaliser systématiquement les peuples autochtones (...) Vos langues et vos cultures ont été dénigrées et supprimées », a encore affirmé François.

Pour ce « pèlerinage pénitentiel », le pape a placé le douloureux chapitre des « écoles résidentielles » pour enfants autochtones, un système d'assimilation culturelle qui a fait au moins 6 000 morts entre la fin du XIXe siècle et les années 1990, et créé un traumatisme sur plusieurs générations. Quelque 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans ces écoles, où ils étaient coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture, et souvent victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. La découverte de plus de 1 300 sépultures anonymes en 2021 près de ces pensionnats avait créé une onde de choc au Canada qui ouvre progressivement les yeux sur ce passé qualifié aujourd'hui de « génocide culturel ».

► À lire aussi : Pensionnats autochtones au Canada: une prise de conscience tardive

130 pensionnats

Le gouvernement canadien, qui a versé des milliards de dollars en réparation à d'anciens élèves, s'est officiellement excusé il y a 14 ans d'avoir créé ces écoles mises sur pied pour « tuer l'indien dans le cœur de l'enfant ». L'Église anglicane avait ensuite fait de même. Mais l'Église catholique, en charge de plus de 60% de ces pensionnats, s'était toujours refusé de le faire. Jusqu'en avril dernier, où le Saint Père avait pour la première fois présenté ses excuses au Vatican pour le rôle joué par l'Église dans les 130 pensionnats du pays.

Après cette première étape à Maskwacis, le pape François devait se rendre ce lundi à l'église du Sacré-Cœur des Premiers Peuples d'Edmonton. Il célèbrera demain une messe au Commonwealth Stadium d'Edmonton et se rendra au lac Sainte-Anne, site d'un important pèlerinage annuel. Il rejoindra ensuite Québec mercredi avant une dernière étape vendredi à Iqaluit (Nunavut), ville du grand Nord canadien dans l'archipel arctique.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne