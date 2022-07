L'incendie Oak Fire continue de s'étendre près du parc de Yosemite, en Californie

L’incendie qui ravage depuis vendredi le nord de la Californie continue de brûler aux alentours du célèbre parc de Yosemite alors que les États-Unis connaissent un vague de chaleur particulièrement intense. L’état d’urgence a été déclaré et les évacuations se poursuivent.

Avec notre correspondante aux États-Unis, Loubna Anaki

Le nuage de fumée est visible depuis la station spatiale internationale et s’étend sur plusieurs kilomètres à la ronde. Au sol, l’incendie a déjà ravagé près de 6 000 hectares dans le comté de Mariposa et il continue d’avancer à grande vitesse, attisé par les vents etles chaleurs extrêmes qui frappent les États-Unis depuis ce weekend. Selon une carte du service météo national (NWS), une très large partie du pays, dont la Californie, tout le sud, puis une grande partie de la côte est, a connu des températures de 37°C à 43°C.

Baptisé « Oak Fire », le feu menace des milliers de propriétés alors que les opérations d’évacuation se poursuivent. Six mille personnes ont dû quitter leur logement. Des centaines passent la nuit dans une école primaire transformée en centre d’urgence.

Quelque 2000 pompiers sont mobilisés pour tenter de venir à bout de l'incendie. REUTERS - DAVID SWANSON

Hors de contrôle

Pour le moment, l’incendie reste totalement hors de contrôle. Selon les autorités, il faudra quelques jours, voire une semaine pour le contenir, à condition que la météo soit plus favorable. Quelque 2 000 pompiers appuyés par 17 hélicoptères tentent d'en venir à bout.

L'Ouest américain a déjà connu ces dernières années des feux de forêt d'une ampleur et d'une intensité exceptionnelles, avec un très net allongement de la saison des incendies, phénomène que les scientifiques attribuent au changement climatique. En attendant, cet incendie est l’un des plus violents enregistrés cette année en Californie. Et le deuxième à menacer, en moins de deux semaines, le parc national de Yosemite et ses légendaires séquoias géants.

