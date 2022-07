Le pape en visite auprès des communautés autochtones du Canada : «Je veux plus que des excuses»

Le pape François a rencontré des chefs autochtones et des survivants des pensionnats pendant sa visite au Canada. REUTERS - GUGLIELMO MANGIAPANE

Texte par : RFI Suivre 3 mn

À son arrivée, dimanche 24 juillet, le pape François a rencontré des chefs autochtones et des survivants des pensionnats à Edmonton, en Alberta. C'est dans cette province qu'avaient été créés le plus grand nombre de ces établissements, dans lesquels, pendant plus d'un siècle, les enfants des Premières Nations ont été envoyés de force et maltraités. Sa venue ravive donc des cicatrices et les attentes sont grandes.