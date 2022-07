À la Une: les excuses du pape François jugées insuffisantes

REVUE DE PRESSE DES AMÉRIQUES

Publicité Lire la suite

Tanya Talaga est visiblement déçue des excuses présentées par le pape François hier, lundi 25 juillet 2022, aux Amérindiens canadiens. « On ne peut pas dire "je suis désolé" et ensuite s’en aller », écrit la journaliste d’origine autochtone dans le Globe and Mail. Elle pense que l’église, au-delà des mots, doit passer à l’acte. « Les excuses nous laissent sur notre faim », poursuit la journaliste, soulignant que celles-ci ont été présentées en espagnol, la langue maternelle du pape. « Notre propre langue maternelle n’est plus qu’un lointain souvenir, un chuchotement. Ces excuses ne vont pas faire revenir ceux et celles qui ont souffert, qui sont morts ou qui ont mis fin à leur vie ». Et Tanya Talaga de conclure : « Nous, les Premières Nations, nous savons que ce n’est pas l’Église qui nous sauvera, mais nous-mêmes. Nous pouvons nous sauver en nous tournant vers nos familles, en redécouvrant notre spiritualité, nos langues et nos cérémonies. Ce n’est pas d’un homme en blanc que nous obtiendrons la paix. »

« Le pape tourne autour de pot », écrit le quotidien. Imaginez qu’on vous vole votre enfance, qu’on vous sépare de votre famille, de votre héritage culturel. Qu’on vous affame, qu’on vous batte, voire qu’on vous viole. Qu’on enterre votre petit frère dans une tombe anonyme. Et puis, poursuit, le journal, si des décennies plus tard, le « patron d’une des organisations responsables des sévices subis, présentait des excuses, vous voudriez probablement que cette personne s’adresse à vous directement. Qu’elle prenne le fardeau de votre souffrance sur ses épaules et sur celle de son organisation. »

► À écouter aussi : Pardon du Pape aux autochtones canadiens: un premier pas seulement

Logique religieuse

Selon La Presse, l’occasion a été pourtant parfaite. Dans le petit stade de Maskwacis, « la trinité Église-gouvernement-pouvoir colonial au cœur de la politique d’assimilation était réunie en un seul lieu. Malheureusement, estime La Presse, « l’essentiel du message du pape (…) est resté le même que celui déjà livré à Rome (à une délégation d’autochtones, NDLR). Et ce message exclut la responsabilité de l’Église avec un grand "E". Encore une fois », poursuit le journal, « le pape a jeté le blâme sur les exécutants d’une politique, plutôt que sur l’organisation qui a longtemps présenté comme son devoir le fait d’évangéliser les “Indiens” ». Le pape a demandé pardon à Dieu mais, écrit le journal, en disons cela, « il oblige les survivants à se soumettre à sa logique religieuse », plutôt que de reconnaître que « ce sont des êtres humains qui ont blessé d’autres êtres humains ».

Donald Trump lâché par Rupert Murdoch

Certains journaux conservateurs prennent leur distance par rapport à Donald Trump. Il s’agit du New York Post et du Wall Street Journal. Leur point commun : ils appartiennent tous les deux à Rupert Murdoch. Le multimilliardaire qui avait pourtant soutenu Donald Trump pendant et après sa présidence. Le divorce Murdoch-Trump, c’est le sujet d’un article de Politico. Le site d’information souligne que vendredi dernier, les deux journaux new-yorkais, le tabloïd New York Post et la bible du monde des affaires, le Wall Street Journal, sont parvenus au même jugement après des révélations de la commission d’enquête du 6-Janvier : Donald Trump a effectivement violé le sermon présidentiel selon lequel il devait défendre et protéger la Constitution. « Certains pourraient s’étonner de ces critiques inhabituelles à l’égard de l’ancien président. Mais, écrit Politico, c’est oublier le fait que Rupert Murdoch n’a pas d’amis, pas de sentiments de loyauté et pas de principes. Il a toujours soutenu des responsables politiques tant que c’était dans ses intérêts. Donald Trump est arrivé à la fin de la carrière politique, il est devenu remplaçable. » Politico note que la chaîne Fox News, qui appartient également à Rupert Murdoch, commence à mettre en avant le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. Une seule chose pourrait pousser le multimilliardaire australo-américain à se rapprocher de nouveau de Donald Trump, écrit le site d’information : une victoire de Donald Trump aux élections de 2024.

► À lire aussi : À la Une: Donald Trump n’a rien fait pour stopper l’assaut du Capitole

Les Brésiliens se ruent sur les armes

Le président Jair Bolsonaro, qui vient de lancer officiellement la campagne pour sa réélection lors du scrutin en octobre prochain, a réalisé un tiers de ses promesses électorales de 2018. C’est la conclusion à laquelle est arrivé le site d’information G1. Parmi les promesses tenues, la mise en place d’un nouveau plan d’aide social et la facilitation d’accès aux armes à feu. L’effet de cette mesure a été presque immédiat : la vente de pistolets de calibre 9 mm, que tout Brésilien peut désormais acheter, a doublé en 2021 par rapport à 2018, selon Folha de São Paulo. Et ce n’est pas tout : d’après O Estado, le mouvement pro-armes a décidé de soutenir 34 candidats pour les élections au Congrès en octobre prochain et espère pouvoir former un parti politique.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne