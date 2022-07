À la Une: l’histoire d’une balle perdue en Haïti

Publicité Lire la suite

Le Nouvelliste affiche en une l'histoire d'une balle perdue. Cette balle s'est fichée dans l'abdomen d'une femme enceinte de 36 semaines et raconte à elle seule l’horreur de ce que vit la population d’Haïti au quotidien. Forcée à un « ping-pong médical » pour être soignée, à naviguer entre des hôpitaux qui n'ont pas d'électricité, de matériel ou de personnel, la femme enceinte arrive finalement dans un centre de la Croix-Rouge. Il est trop tard pour la sauver. « Elle s’était vidée de tout son sang », raconte un médecin, la voix cassée. Il tente alors de sauver son bébé. « Pour un médecin terrorisé par les rafales incessantes qu'il entend depuis la salle d'opération, cela aurait procuré un minimum de satisfaction », commente Le Nouvelliste. Mais « il n'y avait rien à sauver ». Le médecin, traumatisé, explique que « le crâne du bébé était déchiqueté par la balle ».

Le pays où l’on peut être « blessé par balles jusque dans son lit »

L'histoire est « fatigante d'horreur » mais habituelle. Être « pris entre deux feux, se faire tuer au détour d'une respiration, blessé par balle jusque dans son lit, il y a plus d'une façon de mourir en Haïti en 2022 », écrit le grand quotidien haïtien. Cette femme enceinte « ne se trouvait pas au milieu des feux croisés, elle n'avait entendu aucun tir, elle n'est pas morte d'imprudence, elle est morte chez elle (...) d'une de ces balles perdues de la République ». « Des milliers de balles percent la solitude du ciel, les douilles chaudes tombent drues devant des yeux indifférents, les balles qu'on croyait perdues tuent à dix lieues à la ronde » et « atterrissent dans la chair des innocents qui sont partout et tout le temps au mauvais endroit, au mauvais moment ».

États-Unis : Trump-Pence, la bataille potentielle de 2024 ?

Donald Trump était de retour à Washington mardi pour la première fois depuis son départ tumultueux de la Maison Blanche. Il a livré un discours digne d'un candidat en campagne devant l'America First Policy Institute, un cercle de réflexion géré par ses alliés. À quelques heures d'intervalle, son ancien vice-président Mike Pence s'exprimait lui aussi à Washington. « Deux discours prononcés dans deux salles de bal d'hôtels situés à moins d'un kilomètre l'un de l'autre » qui ont « clairement affiché l'une des divisions les plus inconfortables » de l'histoire du parti républicain, selon le New York Times. « Deux discours en forme de duel », titre le Wall Street Journal, sur la Une duquel s'affichent les visages des deux anciens colistiers « Un avant-goût d'une bataille potentielle en 2024 ».

« Le ticket Trump-Pence s'est déchiré le 6-Janvier », titre le New York Times, lors de l'attaque du Capitole. Mais Mike Pence en a peu parlé. Mardi matin, devant les étudiants conservateurs de la Young America’s Foundation, il s’est surtout attardé sur la question de l’avortement, note Le Devoir au Canada. « Si nous sauvons les bébés, nous sauvons l'Amérique », a-t-il clamé. L'ancien vice-président a brièvement mentionné l'émeute du 6-Janvier mais, comme le remarquer le conservateur Washington Times, il ne s'est pas attardé sur ses différends avec Donald Trump.

À l’applaudimètre, Pence est perdant

C’est pourtant la première question que le public lui a posée. « Je ne sais pas si notre mouvement est si divisé », a répondu Mike Pence. « Je ne sais pas si le président et moi avons des points de vue si différents. Nous pouvons avoir des objectifs différents. Mais je crois vraiment que les élections portent sur l'avenir. Et il est absolument essentiel, à un moment où tant d'Américains souffrent, où tant de familles sont en difficulté, que nous ne cédions pas à la tentation de regarder en arrière ». Bref, il faut se concentrer sur la conquête du Congrès puis de la Maison Blanche, plutôt que de mener de vieilles batailles. Le Financial Times y voit « un plaidoyer à peine voilé pour que le parti rompe avec Trump ». Pourtant, note le Wall Street Journal, Mike Pence a fréquemment fait référence à « l'administration Trump-Pence ». Il a « concentré ses remarques sur leurs victoires politiques conjointes », note aussi le Washington Times. Trump, lui, ne l'a aucunement mentionné.

Pas de confrontation directe avec son ancien patron et, pourtant, Mike Pence semble indiquer qu'il se prépare à cette bataille, en choisissant notamment de soutenir des candidats différents de ceux de Trump en Géorgie puis en Arizona, souligne le Financial Times. Pour ce journal, le rôle de Mike Pence pendant le siège du Capitole le 6 janvier 2021 « pourrait faire de lui un candidat idéal pour convaincre ceux qui aimaient tout chez Trump, sauf son refus d'accepter la défaite ». Mais, comme le note Le Devoir, l'ancien vice-président semble avoir du mal à gagner le soutien des Trumpistes. Le New York Times évoque des « applaudissements tièdes » et un clair « écart d'enthousiasme » entre les deux hommes. Le très conservateur National Review semble néanmoins avoir fait son choix. Il encourage les Américains à choisir entre « les mensonges et le narcissisme qui ont mal représenté l'idéologie et la grande histoire du mouvement conservateur, soit embrasser une politique pleine d'espoir ».

Mexique : importante restitution de pièces archéologiques

2 522 pièces préhispaniques ont été rendues par une famille de Barcelone en Espagne. Ces figures taillées dans la pierre, pointes de flèches et autres vases seront exposés au Templo Mayor, à Mexico. Le président Andrès Manuel Lopez Obrador s'en est réjoui lors de sa traditionnelle conférence de presse mardi matin. Il explique que ce n'est que le début de la récupération du patrimoine dispersé à l'étranger, sous la tutelle de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire. Et c'est là que le bât blesse. Car selon Publimetro, l'Institut est « en ruines ». Des employés de l'INAH dénoncent un « manque de matériel et d'équipement adéquat pour la conservation du patrimoine ».

