Californie: face au Oak Fire, les pompiers progressent rapidement

Cinq jours maintenant que le Oak Fire brûle près du parc du Yosemite en Californie. 7 500 hectares ont déjà été ravagés, des milliers de personnes forcées d’évacuer et au moins 25 maisons détruites par les flammes. C’est le plus gros incendie de la saison, qui s’annonce encore compliquée pour les soldats du feu même s’ils ont fait des progrès ces dernières heures.

Avec notre correspondant à Los Angeles, Loïc Pialat

Les énormes moyens déployés commencent à donner des résultats. Le Oak Fire - le « feu du chêne » en français - a démarré vendredi après-midi 22 juillet et s’est propagé extrêmement rapidement lors des premières heures. Mais les effectifs de pompiers sont passés de 500 à 3 000. Quelque 300 engins incendies sont disponibles ainsi que 80 bulldozers et une vingtaine d’hélicoptères. Plus de 1 300 tonnes d’eau ont été larguées sur les flammes.

C’est le plus gros incendie de l’année, mais c’est aussi le seul feu majeur en ce moment, ce qui permet de concentrer les ressources au même endroit. L’incendie est contenu à plus de 25%. Autre raison d’espérer des pompiers, la direction du feu qui semble avancer vers une zone montagneuse, peu peuplée. Moins de menace pour les résidents donc.

Une végétation prompte à s’embraser

On sait que la Californie fait face à la sécheresse depuis plusieurs années et a donc un lien avec cet incendie, disent les pompiers. Les températures sont élevées, l’humidité très basse, les vents plutôt faibles pour l’instant. Mais effectivement, la végétation est très sèche et prompte à s’embraser.

Une étude estime que la période traversée par la Californie depuis l’an 2 000 est la plus sèche des 1 200 dernières années. Donc, même si les autorités espèrent contrôler le Oak Fire d’ici la fin de la semaine, elles savent aussi que d’autres incendies, peut-être plus destructeurs encore, risquent de se produire dans les prochaines semaines.

Nous avons vu des feux similaires auparavant, il y a 4 ans par exemple, le feu de Ferguson. Ce sont des feux historiques. La rapidité à laquelle le feu se répand peut varier. Lorsqu'il se développe sur une pente descendante, il peut aller très lentement. Mais quand il monte une colline, il avance à la vitesse du train. S'il y a du vent bien sûr il s'étendra rapidement, surtout dans les champs de hautes herbes. Ici, nous avons ce genre d’herbe mélangée à des buissons et des arbres, donc nous avons tous types de terrains. Pour l'instant, les vents sont légers, autour des 3 km/h le matin et entre 11 et 16km/h l'après-midi. Le feu avance à peu près à la moitié de la vitesse du vent. Dominic Collido, porte-parole des pompiers mobilisés sur place RFI

Un avion-citerne tente d'arrêter la progression du Oak Fire dans le comté de Mariposa, en Californie, le dimanche 24 juillet 2022. AP - Noah Berger

