Panama: levée des barrages routiers et poursuite des négociations

Les routes qui étaient bloquées au Panama depuis trois semaines pour dénoncer la cherté de la vie ont été débloquées mardi 26 juillet par les manifestants, tandis que les négociations se poursuivent entre les syndicats et le gouvernement, a annoncé le ministre de la Sécurité, Juan Manuel Pino.

Les routes sont « toutes ouvertes » pour la première fois depuis le début des manifestations, a déclaré le ministre dans un bref message. Peu avant, la police avait annoncé sur son compte Twitter que « les routes qui restaient fermées pour cause de manifestations sont dégagées », avec « un flux automobile constant ».

Cette vague de contestation au Panama est inédite depuis la chute de la dictature militaire du général Manuel Noriega en 1989. Le pays, l'un des plus inégalitaires au monde, connaît une inflation de 4,2% et des prix du carburant en hausse de 47% depuis début 2022. Les manifestations et blocages se tenaient notamment sur la Panaméricaine, une autoroute qui traverse le pays et le relie au reste de l'Amérique centrale, rendant difficiles les approvisionnements de Panama et de plusieurs provinces.

Mardi, des leaders de la région indigène Ngäbe-Buglé, dans l'ouest du Panama, ont annoncé qu'ils mettaient fin aux barrages de la Panaméricaine dans la province de Chiriqui, d'où sortent la majorité des produits frais consommés dans le pays. La réouverture des routes survient au milieu de négociations menées depuis jeudi, à Penonomé, à 150 km au sud-ouest de la capitale, entre les syndicats et le gouvernement.

Reunido en Penonomé con el equipo que representa al Órgano Ejecutivo en la Mesa Única de Diálogo por Panamá. Durante estos días hemos reiterado nuestra plena voluntad de hacer lo necesario para alcanzar acuerdos que beneficien a los panameños y mantengan la paz social. 🇵🇦 pic.twitter.com/kzTCnA0FHH — Nito Cortizo (@NitoCortizo) July 24, 2022

Lundi, de premiers accords ont été conclus : le gouvernement a accepté de réduire le prix de 72 produits de consommation courante de quelque 30% en moyenne et d'abaisser le prix du gallon d'essence (3,78 litres) de 5,20 dollars à 3,25 dollars. Les syndicats continuent néanmoins de réclamer la réduction du prix des médicaments et de l'électricité, l'augmentation des investissements dans l'éducation et la santé publique, et des mesures de lutte contre la corruption. Ils demandent aussi que le gallon d'essence passe à 3 dollars.

Le président du Panama, Laurentino Cortizo, avait de nouveau appelé mardi les manifestants à lever les barrages routiers, au cours d'un message lors duquel il était apparu entouré de ministres. « Les manifestations, fermetures de rues et routes nous affectent tous, mettent en danger la santé et la vie des Panaméens, augmentent le prix des produits alimentaires et nuisent à l'emploi », a-t-il énuméré.

