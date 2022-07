Plus de 2500 objets préhispaniques récupérés par le Mexique en Espagne

Le Mexique a récupéré 2 522 objets préhispaniques auprès d'une famille à Barcelone, en Espagne. Le gouvernement de gauche au pouvoir dans le pays a fait de la récupération du patrimoine national dispersé à l'étranger l'axe majeur de sa politique culturelle.

1 371 objets complets et des fragments vont être exposés à partir de début août 2022 au musée du Templo mayor, en plein centre historique de Mexico, sous la tutelle de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH), le bras armé de la politique de sauvegarde du patrimoine.

« C'est la plus importante restitution de pièces archéologiques par des particuliers », a indiqué le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard lors de l'habituelle conférence de presse du président Andres Manuel Lopez Obrador. « On nous a juste demandé de ne pas donner le nom de la famille qui avait ces objets », a-t-il ajouté.

Se han recuperado en el extranjero 8970 piezas de nuestro patrimonio cultural. Se han cancelado 3 subastas de patrimonio histórico de México. Se han decomisado más de 600 piezas arqueológicas a particulares que las tenían ilegalmente en EU, Italia y Bruselas.Avanzamos. pic.twitter.com/tLtR6X2wI2 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 26, 2022

Des figures taillées dans la pierre, des pointes de flèches et des vases font partie de la collection. « Au moment où nous avons reçu ces boîtes contenant les pièces archéologiques et que nous avons commencé à comprendre le type d'objets qui s'y trouvaient, nous avons été très émus, car il y a des pièces très importantes et intéressantes », a raconté à l'AFP la directrice du musée Templo Mayor, Patricia Ledezma.

Une politique du gouvernement

Le gouvernement de Lopez Obrador a récupéré 8 970 objets préhispaniques depuis son arrivée aux affaires en décembre 2018, d'après le ministre Ebrard. « On est en train de récupérer le patrimoine archéologique et culturel du Mexique à l'étranger », s'est félicité le président Lopez Obrador, mentionnant « des milliers de pièces archéologiques volées ».

Le Mexique s'oppose régulièrement à la vente aux enchères d'objets des cultures méso-américaines qui ont occupé son territoire, des Olmèques aux Aztèques en passant par les Mayas. L'actuel gouvernement considère que ce patrimoine a été sorti illégalement du pays depuis le XIXe siècle.

Les maisons de ventes et des gouvernements étrangers demandent au Mexique de prouver que les pièces archéologiques lui appartiennent, a expliqué M. Ebrard. Mais le Mexique a parfois réussi à faire valoir sa thèse selon laquelle, c'est aux vendeurs de « démontrer l'origine légale » des pièces préhispaniques, a-t-il ajouté.

