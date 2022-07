À la Une: feu vert pour le plan d’investissement de Joe Biden

REVUE DE PRESSE DES AMERIQUES

Une bonne nouvelle pour Joe Biden : le sénateur démocrate Joe Manchin a finalement accepté de soutenir le projet phare du président américain, à savoir le plan d’investissement pour lutter contre le réchauffement climatique et renforcer le système de santé. Jusqu’à présent, le centriste avait bloqué le projet de loi au Sénat, où les démocrates ne disposent que d’une courte majorité.

Le plan d’investissements prévoit entre autres des aides spécifiques pour les communautés afro-américaines et hispaniques, deux groupes qui sont particulièrement exposés au changement climatique. Exemple à Los Angeles, où les autorités ont délibérément laissé installer ce que le Los AngelesTimes appelle « des inégalités climatiques ». Dans le sud de la ville, les bâtiments sont mal isolés, il manque d’espaces verts, ce qui fait que les habitants souffrent particulièrement des vagues de chaleur comme celle qui est en train d’arriver dans la région. Beaucoup d’appartements ne sont pas équipés de climatiseurs, et s’il y en a, les locataires n’ont souvent pas les moyens de les allumer, « ça coûterait trop cher », écrit le Los Angeles Times.

Jeunes autochtones au Canada : « un avenir sans l’Église »

Au Canada, le pape poursuit son « pèlerinage pénitentiel » comme l’écrit la presse canadienne. Hier, mercredi 27 juillet, il est arrivé au Québec. Le Devoir s’intéresse plutôt à un autre pèlerinage, celui de 13 autochtones qui ont parcouru presque 300 kilomètres à pied pour voir le pape sur les plaines d’Abraham, au parc municipal de la ville de Québec. Une expérience incroyable, raconte une des marcheuses au journal Le Devoir. « Il y a six jours, nous étions 13 étrangers venus de nations différentes. Aujourd’hui, nous sommes une famille ».

Le regard tourné vers la jeune génération

Sans oublier le passé douloureux, les dirigeants autochtones misent sur les jeunes, qui « incarnent la fin de la contrition autochtone », selon un grand chef cité par Le Devoir. Notre rôle, ce sera « de tailler une place pour les enjeux autochtones dans l’espace public ». Et l’Église catholique dans tout ça ? « Je ne pense pas qu’elle ait un rôle à jouer dans notre avenir », explique l’un des marcheurs autochtones au journal Le Devoir.

Au Pérou, le président Pedro Castillo achève sa première année au pouvoir

Il doit s’exprimer ce jeudi devant le Parlement. L’opposition n’attend pas grand-chose de ce discours. « Ce serait bien qu’il s’explique sur les accusations de corruption », souligne un député cité par El Comercio. Pedro Castillo fait l’objet de cinq enquêtes judiciaires, entre autres pour corruption. Hasard ou pas, la presse péruvienne de ce jeudi 28 juillet révèle encore une autre affaire. Selon un ancien proche de Pedro Castillo, cité par le journal Peru 21, trois policiers affectés à la présidence auraient récolté de l’argent de plusieurs hauts fonctionnaires des forces de l’ordre en échange d’une promesse de promotion. Le président a été au courant de cette pratique, affirme l’ancien proche de Castillo, passé aux aveux.

Tentative d’ingérence dans l’élection au Brésil

C’est à la Une de la presse brésilienne. La Hongrie aurait proposé son aide pour la réélection de Jair Bolsonaro. Le journal Folha de São Paulo a obtenu la copie d’une note de la ministre brésilienne de la Famille, dans laquelle elle relate cette proposition faite par le chef de la diplomatie hongroise lors d’une rencontre en Europe. Selon le journal, la ministre brésilienne n’aurait pas réagi à la proposition de la Hongrie.

La Hongrie souhaite donc la réélection de Jair Bolsonaro, ce n’est pas le cas de la Colombie

Sa future vice-présidente, Francia Marquez, qui prendra ses fonctions dans 10 jours, est actuellement en tournée latino-américaine. Ce 27 juillet, elle a rencontré des responsables de la gauche brésilienne. Et dans une interview accordée à la Folha de São Paulo, elle n’a laissé aucun doute sur le fait qu’elle souhaitait la victoire de l’ancien président Lula, lors des élections d’octobre prochain. Et si jamais Bolsonaro n’accepte pas le résultat des urnes ? « C’est d’abord une affaire interne, répond Francia Marquez, mais bien sûr, nous appellerions haut et fort au respect de la démocratie dans la région ».

