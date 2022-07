Pérou: après un an au pouvoir, le président Castillo doit trouver un nouvel élan

Les observateurs doutent que Pedro Castillo puisse se maintenir encore très longtemps au pouvoir. AP - Guadalupe Pardo

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Ce jeudi 28 juillet, cela fait an que le président péruvien Pedro Castillo est au pouvoir. Un jour qui coïncide avec la fête nationale. Mais pour Castillo, il y a peu de choses à célébrer. Il achève une année mouvementée, marquée par de très nombreux changements de ministres et, surtout, un record de cinq enquêtes judiciaires ouvertes contre l'ancien syndicaliste et enseignant. Au plus bas de sa popularité, Pedro Castillo doit trouver un nouvel élan pour la suite de son mandat, sachant que le Parlement ne lâche pas la pression et espère le faire destituer dans un avenir proche.