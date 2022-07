Partis d’une communauté autochtone, ils marchent 275 kilomètres pour entendre les excuses du Pape à Québec

Parti d’une communauté autochtone à 275 km de Québec, un groupe d’une quinzaine de marcheurs a été accueilli avec enthousiasme sur les Plaines d’Abraham, quelques heures avant que le pape François ne défile dans ce grand parc à bord de sa papamobile et s’excuse de nouveau. Une démarche que plusieurs considèrent comme un moyen de guérir de ce traumatisme.

De notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

Vêtus de leur tee-shirt orange, symbole de solidarité avec les enfants disparus dans les pensionnats, c’est le sourire aux lèvres que les marcheurs rejoignent le public qui les attend sur les Plaines d'Abraham.

Membres de plusieurs nations, et de différentes générations, ces personnes témoignent de leur solidarité avec les victimes des pensionnats religieux. Thérèse Télesh Bégin a mis 35 ans à lever le silence sur les agressions sexuelles subies enfant dans le pensionnat religieux où elle séjournait.

Merci aux marcheurs de @PuamunMeshkenu sur la scène des plaines d’Abraham à Québec après une marche de 275 km depuis le site du dernier pensionnat autochtone au Québec, à la rencontre du pape François @Pontifex_fr #MarcherEnsemble @JayLauniere @DrVollant pic.twitter.com/4lMiElA8is — Visite papale au Canada (@visite_papale) July 27, 2022

Kilomètre après kilomètre, elle a partagé ses joies et ses peines avec des membres des différentes nations autochtones : « Tu sais d’où ça vient, tu sais où est ta plaie, il faut que tu travailles là-dessus pour guérir. On était un bon petit groupe qui avançait, qui voulait guérir aussi. »

Penchée sur sa cheville douloureuse, Mikesh Amélie témoigne de la solidarité qu’elle éprouve pour les victimes des pensionnats. « On a marché pour des tonnes de gens qui ont vécu ce qu'il s'est passé dans les pensionnats, et qui ne pouvaient pas le faire… Pour ceux qui n’ont pas pu arriver à l’âge où il aurait été possible de marcher avec nous. »

Nouvelles excuses du Pape

Les marcheurs ont par la suite entendu le Pape renouveler ses excuses pour le traumatisme vécu par les enfants dans les pensionnats religieux. En effet, depuis qu’il a entamé ce qu’il appelle lui-même « pèlerinage de pénitence », le pape François a demandé plusieurs fois pardon pour les actions commises par certains religieux envers les enfants des pensionnats. Il l’a d’abord fait dans l’ouest du pays, puis encore hier à Québec.

Avec les évêques du #Canada, je renouvelle ma demande de pardon pour le mal commis par de nombreux chrétiens contre les #PeuplesAutochtones. Il est tragique quand des croyants s’adaptent aux convenances du monde plutôt qu’à l’Évangile. — Pape François (@Pontifex_fr) July 28, 2022

Cependant, certains, comme Ghislain Picard, qui préside l’Assemblée des Premières nations du Québec et du Labrador, s’attendent à davantage du souverain pontife : « Là où je reste sur mon appétit, c’est qu’on réussit toujours à tracer cette ligne entre la responsabilité de certains chrétiens, de certains individus, et la responsabilité de l’Église comme institution. »

Des autochtones venus des quatre coins du Québec campent depuis plusieurs jours autour de la basilique de Sainte-Anne. Pour ces femmes et ces hommes souvent meurtris par les conséquences familiales des traumatismes vécus dans les pensionnats, la présence du Pape et le message qu’il va leur délivrer sont de la plus haute importance. À leurs yeux, c’est une première étape sur le chemin de la guérison.

► À lire aussi : Canada : le pape François au Québec où les attentes des autochtones sont grandes

