À la Une: Pedro Castillo plus que jamais critiqué au Pérou

Le président péruvien, visé par cinq enquêtes judiciaires, prononçait ce jeudi 28 juillet un discours à l'occasion de la fête nationale, qui coïncidait avec le premier anniversaire de son investiture.

Un an après son arrivée au pouvoir, le président péruvien Pedro Castillo n'émet « aucune autocritique ». C'est ce qui s'affiche en « Une » du journal conservateur El Comercio. Le président de gauche Pedro Castillo n'a « pas donné d'explication » au sujet des affaires de corruption, dénonce le journal péruvien. « Si le gouvernement est au bord du précipice aujourd'hui », estime encore le quotidien dans son éditorial, c'est parce qu'il a accueilli en son sein « la médiocrité, l'opacité et la corruption ». Plus de 120 associations appellent à organiser de nouvelles élections générales pour sortir le pays de la crise, rappelle La República, un autre quotidien péruvien.

L'Église catholique s'en mêle aussi

L'archevêque de Lima célébrait une messe jeudi pour la fête nationale, à laquelle a assisté une partie de la classe politique. Carlos Castillo a dénoncé la « corruption » et même les « mafias » dans le monde politique, souligne la correspondante du journal El País. Le quotidien espagnol publie aussi une tribune d'un analyste politique péruvien. Pour Gonzalo Banda, le président péruvien est un «populiste », mais « sans le soutien du peuple ». Les trois quarts des Péruviens ne soutiennent pas son gouvernement, selon les sondages. Et d'après cette tribune, il est « difficile de trouver une troupe plus néfaste » que celle des ministres choisis par Pedro Castillo, qui en a limogé plus de cinquante en un an de présidence. Le gouvernement de gauche se rapproche « moins de Karl Marx » que du comique américain « Groucho Marx », conclut Gonzalo Banda.

En Argentine, un « super ministre » de l’Économie face à la crise

Son nom est Sergio Massa. Il était jusqu'ici président de la chambre des députés. Sa photo s'affiche en une de tous les quotidiens argentins. « Super ministre », car il reprend plusieurs portefeuilles à la fois : Économie, Production et Agriculture. Pagina 12 a même fait un photomontage : Sergio Massa apparaît en habits de boulanger, la main à la pâte. Car, en espagnol, son nom se prononce exactement pareil que la pâte (à pain, à tarte, à pizza...). Ou le pétrin, diront certains. Sergio Massa arrive en effet au gouvernement en pleine crise politique et économique. Le président Alberto Fernández est mis sous pression par une partie de sa coalition, menée par sa vice-présidente Cristina Kirchner (qui a dirigé le pays de 2007 à 2015). Tandis que l'accord passé avec le FMI par l'ancien ministre de l'Économie pour stabiliser l'économie du pays pèse sur le pouvoir d'achat des plus modestes.

Dans une tribune dans le journal Pagina 12, le journaliste et avocat Mario Wainfeld souligne la fragilité du pouvoir d'Alberto Fernández. « Il n'y avait pas de président,tacle-t-il, il y a maintenant une sorte de Premier ministre », une figure qui n'existe pas normalement en Argentine, et qui vient selon lui combler un vide politique qui n'était plus tenable.

15 morts dans des inondations dans le Kentucky, aux États-Unis

Les pluies sont inhabituelles à cette saison dans cet État du centre-est des États-Unis. Ce jeudi, elles ont atteint une intensité sans précédent, selon un expert météorologique cité par le Lexington Herad Leader, un quotidien local. Des images saisissantes des inondations s'affichent sur son site, et le gouverneur précise que le nombre de morts pourrait être deux fois plus important que celui annoncé pour l'instant.

La pluie devrait cependant s'arrêter de tomber vendredi et samedi. Le gouverneur local avertit toutefois que les sols sont saturés d'eau et que les habitants doivent rester vigilants.

