Argentine: Sergio Massa nommé «super ministre» de l'Économie

En Argentine, le président Alberto Fernández a nommé Sergio Massa, jusqu’ici président de la Chambre des députés et chef d’un courant péroniste centriste, ministre de l’Économie avec pouvoirs étendus. Une dernière chance de sauver la coalition au pouvoir.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Jean-Louis Buchet

Il n’avait déjà pas beaucoup de pouvoir. Il en aura encore moins désormais. Soumis à la pression conjuguée de sa vice-présidente, par ailleurs principale cheffe politique du péronisme, Cristina Kirchner, et des gouverneurs de cette force politique, le président Alberto Fernández a finalement accordé à Sergio Massa un super ministère de l’Économie.

Massa, jusqu’ici président de la Chambre des députés, a été le troisième homme de la coalition qui a gagné les élections de 2019, en apportant à Fernández et Kirchner son électorat de la province de Buenos Aires, estimé à 20% du total national. Aujourd’hui, il apporte au gouvernement sa stature politique et ses bons contacts aux États-Unis, en un moment où l’Argentine tangue à nouveau.

Une situation inédite

Contrôlant la production et l’agriculture, ravalées au rang de secrétariats d´État, ainsi que la direction des impôts et la douane, avec un œil sur le Trésor et la Banque centrale, Massa espère pouvoir mettre de l’ordre dans une économie soumise à une inflation de 70% par an et devant respecter un ajustement accordé avec le FMI.

Son leadership sera important, mais il devra l’imposer dans une situation inédite, avec un président très affaibli et une vice-présidente dont le principal souci est d’échapper aux poursuites judiciaires dont elle est l’objet pour causes de corruption.

