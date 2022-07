Incendies en Californie: pourquoi les séquoias sont-ils plus menacés qu'avant?

Un avion-citerne passe devant les flammes lors de la lutte contre le «Oak Fire» dans le comté de Mariposa, en Californie, le dimanche 24 juillet 2022. AP - Noah Berger

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Californie fait toujours face à un grand feu de forêt nommé « Oak Fire », près du parc national de Yosemite, connu pour ses gigantesques séquoias. Près de 7 500 hectares sont partis en fumée, et les pompiers sont toujours mobilisés pour tenter de maîtriser l'incendie et éviter de perdre plus d'hectares, ainsi que ces véritables cathédrales végétales. Pourquoi ces incendies à répétition menacent-ils aujourd'hui plus qu'hier l'environnement de la région ?