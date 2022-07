Le Pérou augmente le quota de visiteurs au Machu Picchu après des protestations de touristes

Des touristes et des Péruviens se sont rassemblés mercredi 27 juillet dans le village de Machu Picchu pour réclamer l'augmentation du quota de visiteurs quotidien du site archéologique.

Des milliers de touristes ont eu la mauvaise surprise de se voir refuser l’entrée de Machu Picchu car trop de billets avaient été vendus et dépassaient le quota d’entrées autorisé. D’où une manifestation mercredi 27 juillet.

Avec notre correspondant régional, Éric Samson

Visite de sites incas, restaurants, achats de souvenirs et participation à une manifestation. Voilà le programme quelque peu inattendu cette semaine de près d’un millier de touristes. Dans les petites rues du village de Machu Picchu, au pied de la citadelle, ils ont manifesté mercredi 27 juillet pour exiger des billets d’entrée. Solidaires de leur détresse, de nombreux habitants les ont accompagnés lorsqu'ils ont bloqué deux jours de suite le train qui relie Machu Picchu à la ville de Cuzco.

Pour lutter contre les ravages du tourisme de masse dans la citadelle – et éviter qu’elle soit dégradée par l’Unesco au rang de Patrimoine de l’Humanité en danger –, les autorités ont dans un premier temps fixé à 3 044 exactement le nombre de touristes autorisés à visiter le site chaque jour. Face à une demande bien supérieure, cette limite a été augmentée le 17 juillet dernier à un peu plus de 4 000.

Surbooking

Problème, il y a eu cette semaine de la survente de billets, un peu à l’image du « surbooking » des compagnies aériennes. Dans d’autres cas, les touristes n’ont pas pu acheter de billets par Internet, car les quotas sont épuisés jusqu’au 19 août, selon le ministère de la Culture.

Face à la frustration et parfois la colère des touristes, les autorités péruviennes ont augmenté ce jeudi à plus de 5 000 le quota quotidien de visiteurs autorisés au Machu Picchu, en espérant que cela suffise. « Cette décision a été prise dans le but de répondre, exceptionnellement, à la demande de visiteurs », a précisé l'Unité de gestion du Machu Picchu (UGM).

En 2019, l'année précédant la pandémie, la citadelle a reçu 1,5 million de visiteurs, selon les chiffres officiels. Au cours du premier semestre de cette année, il y a eu quelque 400.000 visiteurs.

