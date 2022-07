Un jackpot de plus de 1,3 milliard de dollars remporté à la loterie américaine

C'est l'un des plus gros gains de l'histoire de la loterie américaine : un ticket gagnant a remporté le jackpot vendredi 29 juillet.

« Joueurs du Mega Millions, vérifiez vos tickets ! Nous avons un gagnant (...) dans l'Illinois. », a tweeté la loterie de cet État du centre-est. « Nous sommes impatients de savoir qui a gagné et espérons féliciter le gagnant bientôt ! », a renchéri dans un communiqué Pat McDonald, un responsable de Mega Millions. Les numéros gagnants ont été : 13-36-45-57-67, et le « Mega Ball » : 14.

Étaler le gain sur 30 ans ou recevoir 780 millions ?

Le gros lot avait d'abord été estimé à 1,28 milliard de dollars, mais « la valeur finale a été supérieure à l'estimation », sur la base des ventes réelles, a expliqué Mega Millions. Le 1,337 milliard de vendredi représente ce que l'heureux gagnant obtiendrait s'il acceptait d'étaler le paiement sur 30 ans. S'il souhaitait recevoir son prix en une seule fois, il recevrait 780 millions – dont une partie serait ensuite prélevée par les impôts –, selon une estimation de Mega Millions.

Le jackpot de cette loterie n'a cessé de croître depuis plus de trois mois, tout comme les rêves de fortune de ses joueurs, personne n'ayant réussi à deviner les six bons numéros lors de la trentaine de tirages précédents. Les chances de remporter cette somme mirobolante n'étaient que d'une sur près de 303 millions. Le plus important gain jamais remporté s'élève à 1,586 milliard de dollars. Il avait été gagné en janvier 2016 dans l'autre grande loterie américaine, Powerball, mais le butin avait été partagé entre trois vainqueurs.

En plus de ce jackpot, 26 tickets ont rapporté à chaque fois plus de 1 million de dollars à ceux qui les joués, annonce aussi Mega Millions. Le commerce qui a vendu le ticket gagnant peut lui aussi se frotter les mains : selon la loterie de l'Illinois citée par le Boston Globe, elle recevra pour sa part un demi-million de dollars de récompense.

