États-Unis: à 100 jours des élections de mi-mandat, le camp démocrate menacé malgré les succès

Le scrutin présente des enjeux importants pour les démocrates et pour Joe Biden. Si les républicains prennent le contrôle du Congrès, cela pourrait compliquer les choses pour le président américain et son programme. Joe Biden fait déjà face à de nombreux défis, même s’il a décroché quelques victoires récemment.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Pour Joe Biden, la fonction de président a été jusqu’ici synonyme de crises, sanitaire, économique, politique, sociale… Sa cote de popularité est au plus bas.

Toute victoire est donc bonne à prendre, et ces dernières semaines, le président en a décroché quelques-unes. À commencer par le vaste plan de réformes destiné notamment à faire baisser les prix des médicaments, lutter contre le réchauffement climatique ou encore soumettre les grandes entreprises à plus d’impôts. Un plan qui était depuis des mois bloqués par un homme, Joe Manchin, sénateur démocrate qui s’est enfin dit prêt à voter pour.

Également dans la case bonnes nouvelle : la baisse des prix de l’essence, promise par Joe Biden après des envolées à la pompe. Et surtout avec cette inflation qui s’installe.

Enfin, il y a aussi eu le vote par la Chambre des représentants d’un projet pour interdire les fusils d’assaut, les armes semi-automatiques. Même si le texte est voué à l’échec au Sénat, pour le camp du président, cela sera l’occasion de montrer qu’il leur faut plus d’élus démocrates à la chambre haute pour faire avancer leurs projets de lois. Et à 100 jours des élections de mi-mandat, c’est le message assené encore et encore par les démocrates.

La machine républicaine au tournant

Reste à savoir si les électeurs sont, eux, convaincus du travail accompli jusqu’ici par l’administration Biden. Or, c'est la tradition ou presque, à chaque élection de mi-mandat : le parti du président enregistre de mauvais résultats.

La morosité de l'économie et surtout l'inflation, au plus haut depuis quatre décennies, ne devrait pas inverser la tendance cette année. Un point faible pour l'administration Biden sur lequel les républicains vont appuyer lors de la dernière ligne droite avant le scrutin.

Pour leurs spots de campagne, ils bénéficient d'un budget colossal : 130 millions de dollars dans les caisses du principal comité d'action politique du parti, contre 60 millions côté démocrate.

Le Cook Political Report, un organisme non partisan, prévoit que les républicains gagneront entre 15 et 30 sièges à la Chambre des représentants. Soit bien plus que les quatre sièges qu'il leur manque pour en prendre le contrôle.

Pourtant, les démocrates semblent redynamisés par plusieurs décisions récentes de la Cour suprême, notamment celle sur le droit à l'avortement.

Reste à savoir si cette mobilisation sera toujours aussi forte dans trois mois et réussira à infléchir l'ampleur de cette « vague rouge républicaine » annoncée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne