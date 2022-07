«Génocide» des autochtones au Canada: après les paroles, les victimes attendent des actes

Le pape François dans l'avion qui le ramenait du Canada vers Rome le 30 juillet 2022. AP - Guglielmo Mangiapane

Le pape a pris tout le monde par surprise dans le vol qui le ramenait au Vatican après un séjour de six jours au Canada. Pour la première fois, il a reconnu que les peuples autochtones avaient subi un génocide alors que les enfants étaient arrachés à leur famille et à leur culture dans les pensionnats religieux qui ont existé pendant plus d’un siècle. Cette déclaration a satisfait plusieurs représentants autochtones tandis que d’autres attendent plus de gestes concrets de la part de l’Église.