À la Une: mort de deux figures des droits des Afro-Américains

« Aujourd’hui, nous avons perdu un géant », a réagi Barack Obama sur Twitter. Le Boston Globe reproduit une photo de l’ancien président remettant la médaille présidentielle de la liberté, en 2011, à « la légende des Celtics, le gigantesque champion de Boston », comme le souligne le Boston Globe. Bill Russell, gigantesque par sa taille – 2,08 mètres –, ses titres – onze fois champion NBA en 13 ans –, mais pas seulement : il fut la première superstar Afro-Américaine dans le basket. « Un pionnier », souligne une autre star, Michael Jordan, dans le New York Times : « Il a préparé le chemin et a été un exemple pour tous les joueurs noirs qui ont fait partie de la NBA après lui ». D’autant que, rappelle le Christian Science Monitor, Bill Russell a remporté ses deux derniers tournois comme entraîneur, « le premier entraîneur noir d’un grand sport populaire aux États-Unis ».

Un défenseur infatigable des droits civiques des Afro-Américains

« Le plus grand accomplissement de Bill Russel est d’avoir été un des héros majeurs des droits civiques », écrit USA Today. Le joueur a entre autres participé à la marche de 1963 sur Washington aux côtés de Martin Luther King. Né en Louisiane, « qui était un des États les plus violents envers les noirs », Bill Russell a, souligne le New York Times, « utilisé de sa jeunesse à sa mort sa célébrité pour combattre le racisme, sans se soucier des conséquences sur sa popularité ».

L’étoile Nichelle Nichols

« Je n'ai pas peur », dit Nichelle Nichols, avant d'embrasser son partenaire William Shatner (le capitaine Kirk) dans « un des premiers baisers interraciaux de l’histoire de la télévision » rappelle le site Deadline. Nichelle Nichols jouait le lieutenant Uhura dans la série Star Trek d’origine, celle des années 60. « Elle a aidé à faire évoluer les mentalités à la télévision en montrant une femme noire dans une position d’autorité », analyse le Washington Post.

La comédienne Whoppi Goldberg se rappelle avoir, adolescente, hurlé à ses parents de venir constater avec elle qu’il y avait « une femme noire à la télévision qui ne joue pas un rôle de servante », note Variety. La Nasa avait d'ailleurs recruté Nichelle Nichols comme « porte-parole pour encourager les femmes et les Afro-Américains à devenir des astronautes », et de fait « la docteure Mae Jemison, la première femme noire à voler dans la navette spatiale américaine, cite Star Trek comme des raisons qui l’ont fait rejoindre la Nasa », écrit Deadline. Et là encore, le Washington Post souligne le rôle de Martin Luther King : conscient de l’importance du personnage d’Uhura à la télévision, le pasteur a convaincu son interprète de ne pas abandonner le rôle, qui dès la première saison se réduisait de plus en plus… Nichelle Nichols avait 89 ans.

Nancy Pelosi en route vers Taïwan ?

Nancy Pelosi est en Asie, et la possibilité d’une visite de la présidente de la Chambre des représentants à Taïwan, que la Chine aimerait ramener dans son giron, irrite pour le moins Pékin : « Les États-Unis jouent avec le feu », affirme Pékin. Ce dimanche, rapporte le New York Times, le président chinois Xi Jinping a eu son homologue américain au téléphone pendant plus de deux heures. Mais selon des proches du président, Joe Biden a refusé de demander à Nancy Pelosi d’annuler son voyage, « par respect pour l’indépendance du Congrès et puis aussi pour ne pas reculer devant les menaces chinoises ».

Du coup, toujours selon des responsables interrogés par le New York Times, « Nancy Pelosi peut encore changer d’avis, mais cela semble peu probable ». Politico de son côté résume les réactions européennes à cet éventuel voyage à Taïwan : « les responsables européens renâclent à se positionner dans la dispute », mais les diplomates « acceptent le fait qu’il y a un véritable danger que la situation échappe à tout contrôle » : selon les spécialistes, « le président Xi voudra réagir fermement à tout signe d’un soutien américain à l’indépendance de Taïwan, en partie parce qu’il cherchera cet automne à obtenir un troisième mandat à la tête de la Chine ».

En Haïti, un journaliste d’Alter Presse kidnappé

Edner Décime, enlevé le 17 juillet par des individus armés à Delmas 30, dans la périphérie nord-est de Port-au-Prince, « dans une file, devant une station de distribution de produits pétroliers », rapporte Alter Presse, qui précise : « l’inquiétude ne fait que grandir, car la famille est dans l’incapacité de réunir la somme exigée ».

Le journal parle de « quinze jours de silence et d’inaction des autorités » depuis « ce spectaculaire rapt collectif » – de nombreuses personnes ont été kidnappées le même jour. Et rappelle que de janvier à fin juin 2022, selon l’ONU, 680 personnes ont été enlevées dans la capitale haïtienne.

