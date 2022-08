États-Unis: l'actrice afro-américaine Nichelle Nichols, héroïne de Star Trek, est morte à 89 ans

Les fans de Star Trek la connaissent pour le rôle du lieutenant Nyota Uhura. L’actrice Nichelle Nichols est décédée à l’âge de 89 ans. Elle avait été une pionnière pour les actrices noires aux États-Unis. Joe Biden lui a rendu hommage et salué « le travail qu’elle a fourni pour ouvrir le champ des possibles aux Afro-américains et aux femmes ».

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Elle avait été l’une des premières femmes noires à avoir un rôle principal dans une série télévisée. Dans l’Amérique des années 1960, lorsque Star Trek est diffusé pour la première fois, Nichelle Nichols devient vite une icône pour son rôle d’officier de communication de l’USS Enterprise. Une femme noire, intelligente, occupant un poste à responsabilité, l’image était rarissime à cette époque-là.

Et lorsque, durant le dernier épisode de la saison finale, son personnage et celui du capitaine Kirk s’embrassent, il s’agit du premier baiser entre une personne noire et une personne blanche à la télévision américaine.

Actrice, danseuse, chanteuse, Nichelle Nichols est aussi et surtout une icône du mouvement pour les droits civiques. Martin Luther King lui-même disait avoir beaucoup d’admiration pour elle.

Aujourd’hui, les hommages se succèdent. L’acteur William Shatner qui jouait le capitaine Kirk salue une actrice formidable qui « a permis de redessiner les questions sociales aux États-Unis et au-delà ».

