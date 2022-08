McKinney, le nouveau feu qui ravage la Californie

La saison des incendies se poursuit en Californie. Un nouveau brasier progresse depuis ce week-end dans le nord de l'État. L’état d’urgence a été déclaré dans les zones touchées et des milliers de personnes ont dû être évacuées.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Le feu aurait commencé dans la forêt nationale de Klamath, au nord de Sacramento. Parti de bois sec, attisé par la chaleur et les vents… Depuis vendredi, plus de 20 000 hectares ont été réduits en cendres. Des dizaines de bâtiments et de maisons ont aussi été détruits.

Baptisé McKinney Fire, l’incendie est d’une telle intensité que le nuage de fumée qui en résulte s’élève à plus de 11 000 mètres d’altitude, visible à des kilomètres à la ronde.

Le gouverneur Gavin Newsom a ordonné l’évacuation de 3000 personnes et déclaré l’état d’urgence dans la région menacée par les flammes.

Cet incendie arrive à un moment délicat pour les pompiers californiens déjà engagés contre une dizaine d’autres feux, notamment le Oak Fire qui brûle depuis plus d’une semaine près du parc de Yosemite. Il est sous contrôle à 60%.

La météo est également défavorable, une vague de chaleurs extrêmes s’installe sur la côte ouest. Cela rend la végétation très sèche et inflammable.

Les autorités s’inquiètent aussi d’orages prévus mardi soir. Les éclairs pourraient provoquer de nouveaux incendies.

