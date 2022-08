À la Une: la mort d'Ayman al-Zawahiri, un succès pour Joe Biden?

Publicité Lire la suite

À l’instar du Washington Post, les quotidiens reviennent sur la préparation minutieuse de l’attaque contre le dirigeant d’al-Qaïda. Après un dernier briefing avec les services de renseignement, le 25 juillet dernier, Joe Biden a finalement donné son accord pour cette frappe, écrit le journal.

Et c’est indéniablement un succès pour le président, souligne le site Politico, mais rien à avoir avec la mort de Ben Laden, dont l’impact a été beaucoup plus retentissant dans l’opinion publique américaine. Cette fois-ci, écrit le journal en ligne, l’information est juste une nouvelle parmi d’autres qui font les gros titres ce mardi. En revanche, le fait que le leader d’al-Qaïda ait pu se cacher dans un quartier dont les accès sont tous contrôlés par les talibans doit nous interroger, poursuit Politico : « Les dirigeants d’Afghanistan protègent-ils encore des terroristes ? Si c’est le cas, écrit le site d’information, le dossier Afghanistan est loin d’être clos pour les États-Unis ».

Nancy Pelosi à Taïwan : bonne ou mauvaise idée ?

Parmi ces informations qui se partagent la Une avec la mort de Ayman al-Zawahiri, se trouve le voyage controversé de Nancy Pelosi à Taïwan. Les avis divergent sur l’opportunité de ce déplacement, au moment où les relations entre Pékin et Washington sont déjà très tendues.

Dans une tribune du New York Times, Thomas Friedman estime que Nancy Pelosi se comporte d’une manière « imprudente, dangereuse et irresponsable ». D’après Friedman, « il ne ressortira rien de bon [de cette visite]. Taïwan ne sera pas plus sûre ou plus prospère à la suite de cette visite purement symbolique, et beaucoup de mauvaises choses pourraient se produire. Parmi celles-ci, une réponse militaire chinoise qui pourrait plonger les États-Unis dans des conflits indirects avec une Russie dotée de l'arme nucléaire et une Chine dotée également de l'arme nucléaire ».

Un point de vue qui n’est pas partagé par Politico. Le journal en ligne estime qu’en amont de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, des contacts entre des militaires américains et chinois ont forcément dû avoir lieu. « Malgré la rhétorique guerrière, les deux parties ont trouvé certainement un compromis en coulisse qui leur permet de gérer cette crise ».

L’ex-femme de Donald Trump enterrée sur un terrain de golf pour des raisons fiscales ?

Quelques jours après les funérailles de l’ancienne épouse de Donald Trump, le choix de son dernier repos fait polémique. Ivana Trump, décédée le 14 juillet dernier, a-t-elle été enterrée sur un terrain de golf pour des raisons fiscales ? C’est ce que laisse entendre un article du Washington Post, intitulé « La dernière arnaque de Donald Trump ».

Ivana Trump repose à Bedminister, l’un des terrains de golf qui appartiennent à l’ancien président. Une photo de sa tombe a été publiée par le New York Post. Pourquoi ce choix ? D’après le Washington Post, Donald Trump, en transformant son golf en cimetière, sera exonéré d’impôts. Selon la loi de l’État de New Jersey, il suffit d’avoir une seule tombe pour qu’un terrain soit déclaré cimetière. Donc c’est très simple, écrit le Washington Post : « Donald Trump a utilisé son ex-femme pour une opération d’évasion fiscale ».

Haïti : la guerre des gangs dans le pays fait réagir l’Église

C’est à lire dans le journal Le National. La Conférence des évêques d’Haïti dénonce la violence systématique des bandes criminelles ainsi que l’inaction, voire la complicité des autorités. Ce qui est en train de se produire, c’est « l’anéantissement de l’État ». La première victime de cette situation est la population civile. Le National s’est rendu au Centre Sainte-Elisabeth qui accueille des réfugiés de la commune de Cité Soleil, où une guerre de gangs sanglante a fait des centaines de morts.

Plus de 3 000 personnes ont dû abandonner leur domicile, comme cette jeune femme de 23 ans, qui vit à présent au Centre Sainte-Elisabeth. Elle témoigne dans le journal : « J’ai perdu mon père dans la guerre, il n’a pas eu de funérailles. On a seulement creusé un trou près de la mer pour enterrer son cadavre. Il n’y a pas de vie à Cité Soleil, il n’est pas envisageable qu’on y retourne ».

