États-Unis: sept ans de prison pour un émeutier du Capitole

Les émeutiers de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le capitole des États-Unis à Washington sont sanctionnés les uns après les autres. Ce lundi, l’un d’entre eux s’est vu infliger la peine la plus lourde depuis le début des procès.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Guy Reffitt restera 87 mois, soit plus de sept ans en prison. Il faut dire que cet homme de 49 ans n’est pas n’importe qui. Membre et même recruteur d’une milice d’extrême-droite, Three Percenters, le 6 janvier, il était venu par la route depuis chez lui au Texas à Washington. À la tête du premier groupe parti à l'attaque du siège du Congrès, il avait aidé à forcer les lignes policières, équipé selon les procureurs d'une arme de poing, d'un gilet pare-balles, d'un casque et de menottes en plastique.

Pendant l’émeute et l’attaque, avec sa caméra, il a enregistré un discours particulièrement violent qu’il n’a jamais regretté jusqu’au moment du jugement de ce lundi, quand il s’est décrit lui-même comme un idiot avec des problèmes de santé mentale. Au contraire, pendant toute sa détention préventive, Guy Reffitt a multiplié les diatribes politiques extrémistes. À son retour à Wylie, près de Dallas, il avait menacé ses deux enfants pour les empêcher de le dénoncer à la police. « Les traîtres, on les tue », avait-il déclaré sur une conversation enregistrée et transmise au FBI par son fils de 19 ans, Jackson.

La condamnation aurait pu être encore plus lourde, mais la juge, nommée par Donald Trump, a rejeté la dimension terroriste des crimes mise en avant par l’accusation. Bien qu’il ne soit pas entré dans le Capitole, les procureurs accusent Guy Reffitt d’être l’un des meneurs de l’émeute. « Faux », a dit sa fille à l’issue du jugement. Ce n’est pas le nom de mon père qui était sur les drapeaux ce jour-là mais celui d’un autre, a-t-elle expliqué. Une allusion à Donald Trump qui ne fait jusqu’ici toujours pas l’objet de poursuites. En parallèle à ce volet judiciaire, une commission d'enquête parlementaire cherche à faire la lumière sur le rôle de l'ancien président dans l'attaque. Son rapport est attendu à l'automne.

Depuis l'assaut, plus de 850 personnes ont été arrêtées, 330 ont plaidé coupable et seuls une dizaine ont été jugé lors de procès. Pour l'instant, une centaine de peines de prison a été prononcée.

