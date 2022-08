À la Une: États-Unis, le Kansas reste un «îlot» du droit à l’avortement

Publicité Lire la suite

Des femmes pleurent de joie en première page des sites internet du Washington Post et du New York Times. Un référendum qui faisait figure de test au niveau national, avant d’autres scrutins du même type cette année, avait lieu ce mardi pour restreindre ou non le droit à l’avortement, autorisé aujourd’hui jusqu’à 22 semaines de grossesse au Kansas.

Lors d’un référendum test dans cet État du centre des États-Unis, les électeurs ont massivement voté pour la préservation du droit à l’IVG, un peu plus d’un mois après la révocation par la Cour suprême de l’arrêt « Roe vs. Wade » qui garantissait ce droit au niveau fédéral. Contre toute attente, le Kansas, qui avait largement voté en faveur de Donald Trump lors des dernières élections présidentielles, a voté cette nuit à 59% pour préserver le droit à l’avortement.

Cet État du centre du pays restera donc un « îlot du droit à l’avortement au milieu d’une mer d’États [voisins] où il est interdit », écrit le New York Times. « Ce qui est frappant », souligne le quotidien américain, c’est que dans tous les comtés du Kansas, le vote pour le droit à l’avortement a dépassé les résultats obtenus par Joe Biden lors la présidentielle. Tandis que le vote anti-avortement était partout moins élevé que les scores de Donald Trump.

Primaires dans cinq États : Trump sort renforcé

Des primaires avaient lieu en même temps ce mardi au Kansas, en Arizona, à Washington, dans le Michigan et dans le Missouri, en vue des élections de mi-mandat prévues en novembre. Il s’agissait notamment de « mesurer l’influence de Donald Trump », rappelle le Los Angeles Times. Justement, plusieurs des candidats soutenus par l’ancien président ont gagné cette nuit, titre le Washington Post.

Des politiques qui ont soutenu la théorie de Donald Trump selon laquelle l’élection lui aurait été volée. L’un d’entre eux sera le candidat républicain au poste de secrétaire d’État dans l’Arizona, et s’il gagne, il jouera un rôle crucial dans l’organisation des élections. Pour la course au Sénat, c’est un autre candidat soutenu par Donald Trump qui a lui aussi remporté la primaire républicaine en Arizona. Tandis que dans le Michigan, un candidat républicain opposé à Donald Trump a, par contre, perdu la primaire à laquelle il participait.

Taïwan : Nancy Pelosi n’est « pas responsable » des tensions avec la Chine

La cheffe des députées américains s’affiche en Une de tous les journaux aux États-Unis. En tailleur rose à sa sortie l’avion à Taïwan mardi soir. « Pelosi assure que sa visite à Taïwan est une manière d’honorer la démocratie », titre le Los Angeles Times. « La Chine considère que Pelosi joue avec le feu », écrit à sa Une le journal USA Today, alors que Pékin a commencé une démonstration de force militaire autour de l’île qu’elle revendique.

Plusieurs journaux, dont le New York Times, rappellent l’opposition de longue date de Nancy Pelosi au régime communiste. En 1991, celle qui était déjà députée démocrate avait déployé une banderole sur la place Tiananmen, où il était écrit « pour ceux qui sont morts pour la démocratie en Chine ». Cela n’avait pas manqué de provoqué un incident diplomatique, rappelle le quotidien new-yorkais.

Mais cette fois-ci, juge un éditorialiste du Los Angeles Times, Nancy Pelosi n’est pas responsable des tensions autour de Taïwan. Si la Chine fait preuve de fébrilité aujourd’hui, c’est selon lui parce qu’il y a quelques années encore, Pékin pensait que l’île s’acheminait doucement vers une réunification, sous pression de la Chine. Mais la victoire des indépendantistes aux élections de 2016 et de 2020 à Taïwan fait s’éloigner ce rêve de la Chine, alors que le régime veut éviter de montrer tout signe de faiblesse, analyse cet éditorialiste.

En Haïti, la transition politique au point mort

Depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse, c’est le Premier ministre Ariel Henry qui dirige le pays. Haïti est toujours plongé dans une impasse politique, en plus de l’insécurité totale imposée par les gangs. Ariel Henry défend l’idée d’un pouvoir exécutif à un seul chef, pour sortir le pays la crise. Mais pour la société civile, organisée autour de l’accord de Montana, cette idée a montré ses limites depuis un an, rapporte le journal Le National. Les partisans de cet accord souhaitent un pouvoir exécutif bicéphale (et un renforcement du parlement), pour assurer la transition politique en vue d’organiser des élections.

Jacques Ted St Dic, membre du bureau de suivi de l'accord de Montana, assure au Nouvellisteque « l’État constitue une barrière à la résolution de la crise politique. L’État fait obstacle au renouvellement du système politique, condition nécessaire pour réaliser les élections, la création de richesse ». « Le pouvoir a clairement exprimé son refus de dialoguer », a regretté Ernest Mathurin, un autre membre du bureau de suivi de l'accord de Montana, toujours dans le Nouvelliste. Les soutiens de l'accord de Montana ont donc quitté la table des négociations. Ils comptent organiser une mobilisation nationale.

