La justice mexicaine suspend à nouveau la construction du «train maya»

Le président mexicain Andres Manuel Obrador lors de la pose de la première pierre du train Maya à El Ideal le 1er juin 2020. AFP - ELIZABETH RUIZ

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Cette ligne de chemin de fer de 1 500 kilomètres doit traverser toute la péninsule du Yucatan sur cinq états. Voulu par le président Andres Manuel Lopez Obrador, le « train maya » est aussi fortement rejeté par une partie de la population et les défenseurs de l’environnement. Plusieurs batailles juridiques sont en cours et une nouvelle suspension définitive des travaux vient d’être prononcée lundi par un tribunal du Yucatan sur le tronçon prévu sur les Caraïbes entre Tulum et Cancun.