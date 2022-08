À la Une: la démission du Premier ministre péruvien

REVUE DE PRESSE DES AMERIQUES

C’est le quatrième départ d’un Premier ministre de Pedro Castillo en un an. Peru21 précise qu'Aníbal Torres Vásquez a également posté sur les réseaux sociaux la lettre qu’il a envoyée au président, dans laquelle il « profite de cette opportunité pour remercier [le président] de la confiance qu’il lui a témoignée, d’abord en tant que ministre de la Justice puis comme Premier ministre ». Une démission, précise le journal, dont l'ex-Premier ministre n’a pas vraiment donné les raisons. La Republica rappelle que cette démission intervient après une semaine de spéculations sur de possibles changements dans le gouvernement, et précise qu’il y a quelques jours déjà, le parlementaire Américo Gonza, de Perú Libre, le parti membre de la coalition au pouvoir, évoquait un départ probable du Premier ministre : « Je crois qu’il a fait son temps ». Pour La Republica, Aníbal Torres Vásquez s’est surtout distingué par sa ferme défense du gouvernement de Pedro Castillo, « et par plusieurs polémiques, lorsqu’il a pris en exemple Adolf Hitler ou quand il a critiqué les forces armées ». Dans Peru21, l’ancienne présidente du Congrès, Maria del Carmen Alva, estime qu’« il faut chercher un nouveau Premier ministre en-dehors du gouvernement, quelqu’un de plus indépendant, qui ne soit pas un béni-oui-oui et qui ne dise pas au président que tout est parfait ».

Proposition de cessez-le-feu en Colombie

En Colombie, le plus puissant groupe dissident de l'ex-guérilla des FARC propose un cessez-le-feu au président-élu de Colombie, Gustavo Petro, dans une vidéo postée ce mercredi, raconte El Heraldo. Le groupe, connu sous le nom de « Bloque Suroriental » et fort d’environ 2 000 membres, avait refusé l'accord de paix de 2016. Il propose maintenant un cessez-le-feu pour trouver, souligne El Universal, « une sortie politique au conflit qui ensanglante le pays depuis plus de 50 ans ». El Universal qui titre sur « la réapparition » d’Ivan Mordisco. Car, comme l’explique El País, ce qui retient le plus l’attention dans ce communiqué, c’est que le groupe affirme que son négociateur pour la paix sera Ivan Lozada, connu sous le nom d’Ivan Morcisco, dont la mort avait été annoncée le 15 juillet dernier dans une opération des forces de sécurité. El Universal rappelle que la police n’avait pas retrouvé son corps.

Au Venezuela, huit ans de prison pour un ex-député

Juan Requesens a été condamné ce jeudi pour conspiration. Efecto Cocuyo rappelle que l’homme politique avait été arrêté le 7 août 2018, accusé d’avoir organisé, avec d’autres, un attentat aux drones contre le président Maduro, qui se serait déroulé trois jours avant. Le gouvernement avait alors accusé la Colombie d’avoir organisé l’attentant avec l’aide des États-Unis et du Pérou. Selon l’avocat de Juan Requesens, la justice n’a pas réussi à prouver sa culpabilité. Huit autres accusés ont écopé de peines allant de 20 à 30 ans de prison, rapporte El Nacional.

Cuba cherche des devises

À Cuba, le gouvernement annonce qu’il va commencer à acheter ce jeudi des dollars au taux du marché noir, 120 pesos cubains par billet vert. L’objectif est de motiver les gens pour qu’ils vendent des devises à l’État, explique encore Marta Sabina Wilson, la présidente de la Banque centrale, citée par 14yMedio. Pour le journal d’opposition, « le grand perdant de cette annonce, c’est le salaire des fonctionnaires, qui n’ont pas d’entrée en devises » – en monnaies étrangères : « avec ce taux, le gouvernement reconnaît qu’un professionnel peut gagner chaque mois à peine un centième de dollars après des journées complètes de travail ». Alors que, souligne le journal, le pays connaît « sa pire crise économique depuis 20 ans ».

Aux États-Unis, le procès d’un complotiste

Le jury a entamé ce mercredi ses délibérations, après dix jours de procès visant le complotiste d’extrême droite Alex Jones. Il avait affirmé que le massacre de Sandy Hook, en 2012, qui avait fait 26 morts dont 20 enfants, n’avait jamais eu lieu. « Le grandiloquent Alex Jones », rappelle le Washington Post, « a affirmé pendant des années à ses millions de followers que le massacre de 2012 n’était qu’un canular, que les enfants n’avaient pas été tués et que les parents étaient des acteurs, dans un stratagème élaboré pour pousser à un plus grand contrôle des armes ». Hier, devant un jury qui pourrait le condamner à payer 150 millions de dollars, Alex Jones a expliqué qu’il comprenait maintenant « avoir agi de manière irresponsable » et que le massacre le plus meurtrier à s’être déroulé dans une école des États-Unis était « réel à 100% ».

Mais, écrit le Washington Post, pour les parents du petit Jesse Lewis, 6 ans, ces excuses ne suffisent pas. Dans leur témoignage hier, ils ont parlé de « dix ans de traumatisme infligé par la mort de leur fils et ce qui a suivi : des coups de feu tirés sur leur maison, des menaces en ligne et au téléphone, et un harcèlement de rue par des étrangers, alimentés par Jones et sa théorie du complot servie à ses abonnés sur son site Infowars ». Un site, rappelle le Texas Tribune, banni en 2018 de nombreuses plateformes (YouTube, Facebook) pour avoir violé leurs règlements sur les discours de haine. Alex Jones affirme avoir perdu alors des millions de dollars, mais selon l’avocat des parents de Jesse Lewis, son revenu aurait en fait augmenté.

