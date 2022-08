Pérou: le Premier ministre Anibal Torres, en poste depuis six mois, annonce à son tour sa démission

Le Pemier ministre péruvien Anibal Torres a démissionné ce mercredi 3 août, aggravant un peu plus la crise politique au Pérou. A la tête du gouvernement pendant près de six mois, Torres est le 4ème Premier ministre à quitter son poste pendant la première année de mandat du président Pedro Castillo.

avec notre correspondant régional, Eric Samson

Anibal Torres était président du conseil des ministres depuis février dernier. Il a duré six mois à son poste, soit beaucoup plus que son prédécesseur Hector Valer qui avait renoncé après avoir été accusé par son épouse et sa fille de violences domestiques, quatre jours après son investiture.

Mais ces six mois n’ont pas été exempts de polémiques. En avril dernier, les déclarations de Torres sur la construction d’autoroutes dans l’Allemagne d’Adolf Hitler avaient presque sonné comme un compliment envers le régime nazi. Il s’était rapidement excusé.

🚨 Aníbal Torres: «Así como Hitler convirtió a Alemania en potencia, nosotros también tenemos que esforzarnos»https://t.co/Kox0dseboM — Diario Expreso (@ExpresoPeru) April 7, 2022

Officiellement Anibal Torres a démissionné pour des raisons personnelles. Si son départ est accepté par le président Castillo, il entraînera automatiquement celui de tous les ministres du gouvernement.

Sa démission se produit alors que le président est sous pression de l’opposition majoritaire au Congrès qui cherche à le pousser à la démission. Pedro Castillo fait actuellement l’objet de cinq enquêtes de la part du Parquet, dont quatre pour supposée corruption. Des accusations qu’il nie, même s’il reconnaît avoir commis des erreurs depuis le début de son mandat, il y a un peu plus d’un an.

Novice en politique lors de son élection à la présidence en juillet 2021, Pedro Castillo a pris les rênes d'un pays très polarisé politiquement et en proie à de grandes difficultés économiques et sociales, aggravées par la pandémie de Covid. Il a jusqu’à présent résisté à la pression politique et médiatique -il a dû faire face à deux tentatives de destitution par le Parlement et recueille 74% d'opinion défavorables selon un récent sondage-, mais la démission de son quatrième Premier ministre l’affaiblit un peu plus.

