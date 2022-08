Tuerie de Sandy Hook: le complotiste Alex Jones condamné à verser 4,1 millions de dollars

Alex Jones, théoricien du complot d'extrême droite, est surtout connu pour avoir contesté la véracité des attentats du 11 septembre, du massacre de l'école Sandy Hook et d'autres événements. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Il avait assuré pendant des années que la tuerie de Sandy Hook aux États-Unis était une mise en scène organisée par les opposants aux armes à feu. Le complotiste américain Alex Jones a été condamné jeudi 4 août au soir par un tribunal du Texas à verser un peu plus de 4 millions de dollars de dommages et intérêt aux parents d'un petit garçon de six ans tué à Sandy Hook, lors de la pire tuerie jamais perpétrée dans une école aux États-Unis. Et Alex Jones pourrait bientôt avoir à payer bien plus encore.