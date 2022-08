Tuerie de Sandy Hook: le complotiste Alex Jones condamné à verser 45 millions de dollars

C’est un procès qui a tenu les Etats-Unis en haleine toute la semaine. Alex Jones, célèbre propagateur des théories du complot, était poursuivi en diffamation pour avoir qualifié de canular la tuerie de l’école de Sandy Hook en 2012, qui avait fait 26 morts dont 20 enfants. Il va devoir payer quasiment 50 millions de dollars de réparations. Et ce n’est sans doute qu’un début.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

La liberté d’expression, c’est un dû, mais les mensonges, il faut finir par les payer. Alex Jones aura eu beau s’excuser et reconnaître que la tuerie de Sandy Hook était bien une réalité, malgré tout ce qu’il a raconté dans ses différentes émissions, le tribunal a été sans pitié. Un peu plus de quatre millions en compensation, et plus de 45 millions en punition. Total, près de 50 millions de dollars à verser à une famille, harcelée par ses fidèles, pendant que celui-ci se remplissait les poches à répandre ce qu’il savait être des fausses informations.

Alex Jones a raconté n’importe quoi, mais il a aussi fait n’importe quoi, comme mentir sous serment devant le tribunal, un crime passible de dix ans de prison. L’avocat de la famille l’a prouvé en racontant que les avocats d’Alex Jones lui avaient accidentellement transmis le contenu de son téléphone portable, plein de messages qui prouvaient qu’il mentait sur la tuerie et bien d’autres choses encore.

Vers de nouveaux procès

Les autorités judiciaires sont par exemple très intéressées de savoir ce que ce proche des milieux d’extrême-droite racontait à propos de l’attaque du capitole le 6 janvier 2021.

Alex Jones est sans doute loin d’en avoir terminé avec les conséquences de ses actes. Car d’autres procès avec d’autres familles l’attendent. Et ces 50 premiers millions de dollars pourraient bien rimer avec pourboire.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne